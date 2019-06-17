حرب الكهرباء.. أميركا أم روسيا من يطفئ النور؟

خيانة نيويورك تايمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم السبت 15 يونيو/حزيران الجاري عن تكثيف الولايات المتحدة عمليات توغلها الرقمية في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية عن طريق وضع برمجيات خبيثة يمكن أن تشل المنظومة الروسية بقوة ليس لها مثيل.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه المعلومات عندما هاجم الصحيفة واتهمها بالخيانة لنشرها التقرير، كما قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جون بولتون إن الولايات المتحدة تنظر إلى الهجمات الإلكترونية من منظور أوسع لإيصال رسالة لروسيا مفادها "سوف تدفعين الثمن" إذا شاركت في عمليات الإنترنت ضدنا.

مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جون بولتون يقول إن الولايات المتحدة تهدد روسيا بأنها سوف تدفع الثمن في حالة قيامها بهجمات عبر الإنترنت (رويترز)

وقد يتبادر إلى الذهن أن الرد الأميركي سببه التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، وهذا تسطيح للإستراتيجية الأميركية في حربها الإلكترونية، فأميركا لا تقوم بردود أفعال، بل إن ما استدعى هذا التصرف هو ما لمسته أميركا منذ سنوات من خطورة التغلغل الروسي في الفضاء الإلكتروني وخصوصا في مجال الهجمات التخريبية على البنية التحتية.

أوكرانيا والسعودية.. الكهرباء والنفط

يعتبر الهجوم الإلكتروني على منشآت الكهرباء في أوكرانيا نهاية عام 2015 أول نجاح للهجمات الإلكترونية في تعطيل المنشآت الكهربائية حول العالم، حيث قطعت الكهرباء عن 225 ألف شخص، وتزامنت مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقد عرضت قناة "بي بي سي" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادث في فبراير/شباط 2016 استندت فيه إلى تحقيقات أميركية تؤكد أن الانقطاع سببه هجوم إلكتروني مصدره روسيا، وذلك بعد تعقب عنوان حاسوب أشار إلى عنوان في روسيا.

وقد أشار الخبير الأمني في تقرير البي بي سي إلى أن الهجوم الذي حدث في أوكرانيا يمكن أن يحدث في المملكة المتحدة ودول عدة حيث تُستخدم التقنيات نفسها في محطات توليد الكهرباء.