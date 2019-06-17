الألمان سيتمكنون قريبا من استخدام آيفون بديلا للبطاقة الشخصية

يبدو أن الدعم الجديد الموسع لتقنية "النطاق القريب المدى" (أن.أف.سي) في نظام تشغيل "آي.أو.أس" 13 القادم لهواتف آيفون، سيكون مفيدا لأكثر من مجرد استخدام الهاتف لدفع تذاكر قطار الأنفاق. فألمانيا تدرس الاستفادة من دعم هذا النظام لوثائق إثبات الهوية التي تستخدم تقنية "أن.أف.سي" معتمدة من آبل، كي تسمح لمواطنيها بمسح بطاقاتهم الشخصية لاستخدامها على الإنترنت ولتسجيل الدخول في المطارات الدولية.

ويتوجب على المستخدم الانتظار حتى صدور الإصدار "آي.أو.أس-13"، المرجح أن يتم في سبتمبر/أيلول المقبل، وتطبيق الحكومة الألمانية "أوسويس آب2" (AusweisApp2) كي يستفيد من هذه الميزة، لكنه في نهاية المطاف سيوفر على نفسه عناء سحب محفظته واستخراج بطاقته الشخصية لإثبات هويته.

والدعم الألماني للهوية الرقمية ليس هو الأول، فاليابانيون سيتاح لهم أيضا خيار مسح بطاقاتهم الشخصية التي تدعم تقنية "أن.أف.سي"، في حين ستستخدمها المملكة المتحدة كي تتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي مسح جوازات السفر، سواء تم إقرار "البريكست" أم لا.

وهذا لا يعني بالضرورة انتشار التقنية على نطاق واسع، فبينما يفترض بنظام "أن.أف.سي" أن يكون آمنا، فقد لا يكون الناس مرتاحين مع مسألة تخزين بطاقاتهم الشخصية على هواتف آيفون الخاصة بهم، حتى لو كان الهاتف مقفلا بإحدى وسائل الحماية التي يوفرها آيفون. لكن على الأقل سيملك المستخدمون الخيار، وسيسر بهذه الإضافة مالكو آيفون حول العالم الذين يفضلون استخدام تقنية "أن.أف.سي" لأكثر من مجرد التسوق.