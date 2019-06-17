"5جي" ستأتي إلى هواتف آيفون من الفئة العليا في 2020

كشف تقرير أخير لمسرب أخبار آبل الموثوق "مينغ تشي كو" أن دعم اتصالات الجيل الخامس (5جي) سيصل إلى هواتف آيفون من الفئة العليا عام 2020، ولكافة نماذج الهاتف عام 2021.

ويتماشى هذا التقرير مع تقارير أخرى تناولت مستقبل هواتف آبل وقالت إن الشركة الأميركية تؤجل طرح دعم تقنية "5جي" حتى العام 2020. ويجعل هذا الأمر الشركة متأخرة بعض الشيء وراء العدد المتزايد من مصنعي أجهزة أندرويد الذين يتسابقون إلى وضع هذه التقنية في السوق.

لكن موقع "تيك كرنتش" المعني بشؤون التقنية، يشير إلى أن تلك الشركات التي تضم أمثال سامسونغ وأل.جي ووان بلس "ربما تضع العربة قبل وجود الفرس"، على اعتبار أن شركات الاتصالات توفر وصولا محدودا للغاية إلى هذه التقنية مع نهاية العام 2019.

ووفقا للموقع فربما يكون توجه آبل نحو تقنية اتصالات الجيل الخامس هو المحرك الرئيسي وراء قرار الشركة الأخير التوصل إلى تسوية مفاجئة مع كوالكوم التي ظلت تصارعها طويلا في أروقة المحاكم بشأن ترخيص براءات الاختراع.

وبهذا الصدد، يعتقد كو أن آبل تتطلع إلى العام 2022-2023 كي تبدأ تصنيع رقاقاتها اللاسلكية الخاصة بها، مما قد يجعلها أقل اعتمادا بكثير على أطراف ثالثة من مصنعي المكونات، وهو الأمر الذي ربما تخطط له الشركة منذ مدة طويلة.

ويذكر تقرير كو أن آبل ستواصل إصدار ثلاثة هواتف آيفون في العام المقبل، وتضم القائمة هاتفا بشاشة بقياس 5.4 بوصات، وآخر بشاشة أموليد بقياس 6.7 بوصات، مما يجعل الهاتف الصغير أصغر والكبير أكبر مقارنة بهواتف العام الماضي التي جاء أكبرها بقياس 6.5 بوصات وأصغرها بقياس 5.8 بوصات.

في أثناء ذلك، فإن الهاتف خليفة "آيفون إكس.آر" سيحافظ على قياس الشاشة 6.1 بوصات، لكن سيتم ترقيتها العام المقبل إلى شاشة من نوع "أموليد"، مع دعم اتصالات "أل.تي.إي" فقط، وهو أمر من شأنه إرباك مستخدمي آيفون قليلا، وفقا لموقع تيك كرنتش.