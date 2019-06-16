منها "المحمول يسبب السرطان"...9 خرافات منتشرة عن التكنولوجيا لا تصدقها

1-إغلاق التطبيقات يطيل عمر البطارية

هناك العديد من الخرافات المتعلقة بكيفية عمل البطاريات في هواتفنا، لعلّ من أبرزها أن إغلاق التطبيقات من شأنه أن يطيل من عمر البطارية. وفي هذا السياق، قال غريغ فيديريغي نائب رئيس شركة آبل لهندسة البرمجيات إن هذا الادعاء غير صحيح.

2-الفيروسات لا تصيب أجهزة حواسيب "ماك"

اعتادت شركة آبل على التفاخر بأن أجهزة الحواسيب الخاصة بها لا تتأثر بالفيروسات مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، ولكن سرعان ما تراجعت الشركة بعدما أصاب فيروس في عام 2012 آلاف أجهزة الماك.

أجهزة ماك كغيرها من الحواسيب يمكن أن تصاب بالفيروسات (بيكسابي)

3-يتتبعون هاتفك عن طريق نظام التموضع العالمي

خلصت دراسة لمركز بيو للأبحاث إلى أن نظام التموضع العالمي لا يعد الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحديد موقع جهاز محمول، حيث يمكنك كذلك تتبع الهاتف عبر شبكات الواي فاي وأبراج شبكات المحمول.

ووفقا لموقع "سي أن بي سي"، بيّن الباحثون في جامعة نورث وسترن إمكانية تحديد موقع أحد الأجهزة من خلال جمع البيانات من أجهزة استشعار أخرى، على غرار مقياس التسارع والجيروسكوب.

4-ترك هاتفك متّصلا بالشاحن يلحق الضرر ببطاريته

صرّح المدير في شركة استشارات تكنولوجيا البطاريات دومينيك شولت لموقع بيزنس إنسايدر بأن ترك هاتفك الذكي لمدة طويلة متصلا بالشاحن عندما تكون نسبة البطارية 100% من شأنه أن يضر هاتفك بشكل أسرع.

في المقابل، أفاد خبراء آخرون بأن إبقاء هاتفك متصلا بالشاحن طوال الليل لن يكون له تأثير ملحوظ فيما يتعلق بفعالية بطاريتك.