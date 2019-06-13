هواوي تسجل علامة نظام تشغيل للهاتف المحمول في أنحاء العالم

تظهر بيانات العلامات المسجلة أن هواوي الصينية قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونغ مينغ" في أوروبا وما لا يقل عن تسع دول.

وتدل هذه الخطوة على أن الشركة الكورية ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسية، في ظل تهديد العقوبات الأميركية لأعمالها.

تأتي الخطوة بعد أن وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركة على قائمة سوداء الشهر الماضي، مما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأميركية، أمثال شركة ألفابت التي كانت هواوي تستخدم نظام تشغيلها أندرويد في هواتفها.

وطلبت هواوي -أكبر مُصنع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات- تسجيل علامة هونغ مينغ التجارية في كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة.

كما تقدمت الشركة أيضا بطلب تسجيل في بيرو يوم 27 مايو/أيار، بحسب هيئة مكافحة الاحتكار هناك.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لقسم المستهلكين في هواوي ريتشارد يو، صحيفة دي فيلت الألمانية في وقت سابق هذا العام أن لدى هواوي نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات الأميركية الصنع.

ولم تكشف الشركة بعد -وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم- أي تفاصيل عن نظام التشغيل.

وتُظهر طلبات تسجيل العلامة التجارية أن هواوي تريد استخدام "هونغ مينغ" في أجهزة شتى، من الهواتف الذكية إلى الحاسوب المحمول والروبوت وتلفزيون السيارة.

وفي الصين -سوقها المحلية- طلبت هواوي تسجيل علامة هونغ مينغ في أغسطس/آب من العام الماضي ونالت موافقة الشهر الماضي، وفقا لإشعار على موقع إدارة حقوق الملكية الفكرية الصينية.

وامتنعت هواوي عن التعليق لرويترز حول هذه الأنباء.