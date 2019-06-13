هل يتجسس الدوري الإسباني على أنصاره؟ غرامة مالية كبيرة بسبب تطبيقه الرسمي

غرّمت الوكالة الإسبانية المختصة بحماية البيانات الدوري الإسباني "لاليغا" مبلغ 250 ألف يورو (نحو 280 ألف دولار)، لاتهامه بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لخصوصية البينات والشفافية بواسطة تطبيقه الرسمي "لاليغا".

وبحسب الوكالة فإن تطبيق لاليغا -المستخدم لتتبع مباريات الدوري الإسباني وإحصائياته- كان يستخدم مايكروفون الهاتف ونظام تحديد المواقع (جي بي إس) لتتبع المشجعين الذين يبثون مباريات كرة القدم بصورة غير قانونية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

ويقوم التطبيق بتسجيل الصوت لتحديد مباريات كرة القدم، ثم يستخدم نظام تحديد المواقع في الهاتف لتحديد الذين يبثون المباريات دون ترخيص.

وتذكر صحيفة "إل داريو" أن المشجعين حمّلوا التطبيق أكثر من عشرة ملايين مرة، مما يحولهم دون علمهم إلى جواسيس متخفين.

ويدافع الدوري الإسباني بأن التطبيق يطلب إذن الوصول إلى مايكروفون الهاتف وموقعه، وأن البيانات -التي يتم استلامها بشكل شيفرة وليس بشكل صوت- تستخدم فقط لاكتشاف بث مباريات الليغا.

ويوضح التطبيق بالفعل في شروط الخدمة أنه بمنحه الأذونات السابقة فإن المستخدمين يوافقون على أن يستخدم الليغا هواتفهم لرصد "السلوك الاحتيالي"، مثل مباريات كرة القدم المقرصنة.

لكن في المقابل، فإن وكالة حماية البيانات الإسبانية تقول إن التطبيق لم يجعل هذا الأمر واضحا للمستخدمين، وأمرت الدوري الإسباني بإزالة التطبيق بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري.

ويخطط الدوري الإسباني لاستئناف العقوبة، متذرعا بأن الوكالة لا تفهم بشكل تام التقنية التي يستخدمها التطبيق.