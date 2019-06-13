 هل يتجسس الدوري الإسباني على أنصاره؟ غرامة مالية كبيرة بسبب تطبيقه الرسمي
البث الحي
ابحث

هل يتجسس الدوري الإسباني على أنصاره؟ غرامة مالية كبيرة بسبب تطبيقه الرسمي

التطبيق يطلب إذن استخدام المايكروفون وموقع الهاتف عند تثبيته (مواقع التواصل)
التطبيق يطلب إذن استخدام المايكروفون وموقع الهاتف عند تثبيته (مواقع التواصل)

غرّمت الوكالة الإسبانية المختصة بحماية البيانات الدوري الإسباني "لاليغا" مبلغ 250 ألف يورو (نحو 280 ألف دولار)، لاتهامه بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لخصوصية البينات والشفافية بواسطة تطبيقه الرسمي "لاليغا".

وبحسب الوكالة فإن تطبيق لاليغا -المستخدم لتتبع مباريات الدوري الإسباني وإحصائياته- كان يستخدم مايكروفون الهاتف ونظام تحديد المواقع (جي بي إس) لتتبع المشجعين الذين يبثون مباريات كرة القدم بصورة غير قانونية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

ويقوم التطبيق بتسجيل الصوت لتحديد مباريات كرة القدم، ثم يستخدم نظام تحديد المواقع في الهاتف لتحديد الذين يبثون المباريات دون ترخيص.

وتذكر صحيفة "إل داريو" أن المشجعين حمّلوا التطبيق أكثر من عشرة ملايين مرة، مما يحولهم دون علمهم إلى جواسيس متخفين.

ويدافع الدوري الإسباني بأن التطبيق يطلب إذن الوصول إلى مايكروفون الهاتف وموقعه، وأن البيانات -التي يتم استلامها بشكل شيفرة وليس بشكل صوت- تستخدم فقط لاكتشاف بث مباريات الليغا.

ويوضح التطبيق بالفعل في شروط الخدمة أنه بمنحه الأذونات السابقة فإن المستخدمين يوافقون على أن يستخدم الليغا هواتفهم لرصد "السلوك الاحتيالي"، مثل مباريات كرة القدم المقرصنة.

لكن في المقابل، فإن وكالة حماية البيانات الإسبانية تقول إن التطبيق لم يجعل هذا الأمر واضحا للمستخدمين، وأمرت الدوري الإسباني بإزالة التطبيق بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري.

ويخطط الدوري الإسباني لاستئناف العقوبة، متذرعا بأن الوكالة لا تفهم بشكل تام التقنية التي يستخدمها التطبيق. 

المصدر : مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
تطبيق تجسس قوي يستهدف مالكي آيفون
تحقيق لمجلة يكشف تجسس موظفي سناب شات على المستخدمين
اختراق أمني "خطير" لواتساب والشركة تحث المستخدمين على تحديث التطبيق
مؤشرات تدلك على تطبيقات التجسس
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
هواوي تسجل علامة نظام تشغيل للهاتف المحمول في أنحاء العالم
بعد كارثة الهواتف المطوية.. سامسونغ تفكر بالهاتف العمودي
ثلاث حيل في واتساب يجهلها كثيرون
تعرف على سولي.. تسريب "السلاح السري" لهاتف بكسل 4 المقبل