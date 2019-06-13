 بعد كارثة الهواتف المطوية.. سامسونغ تفكر بالهاتف العمودي
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بعد كارثة الهواتف المطوية.. سامسونغ تفكر بالهاتف العمودي

شركة التكنولوجيا العملاقة حصلت على براءة اختراع لتصميم الهاتف الذكي الذي يمكن أن يرتفع عموديا (الفرنسية)
شركة التكنولوجيا العملاقة حصلت على براءة اختراع لتصميم الهاتف الذكي الذي يمكن أن يرتفع عموديا (الفرنسية)
استرجعت شركة سامسونغ هواتفها المطوية بعد طرحها في الأسواق بفترة بسيطة بسبب مشاكل في الشاشة، ومع أن موعد إعادة طرح الجهاز ما زال غير معروف، فإن سامسونغ تعمل على هاتفها الجديد العمودي.
 
فقد حصلت شركة التكنولوجيا العملاقة على براءة اختراع لتصميم الهاتف الذكي الذي يمكن أن يرتفع عموديا مثل الستار العمودي.

ويحتوي تصميم الهاتف المقترح على شاشة يمكنها التمدد بنسبة تصل إلى 60% عن طريق محرك يقوم بدفع الشاشة للأعلى.

وقد أثار الكشف عن التصاميم الأولية ردودا ساخرة من قبل المشاهدين، حيث وجدوها مبالغا فيها وغير عملية.

وكتب أحد مستخدمي موقع ردديت المتخصص بالتقنية: "قد يكون هذا أسخف مفهوم للهاتف رأيته حتى الآن. أنا أقدر الإبداع ولكن لا يوجد أي احتمال أن يرى هذا الاختراع النور، لا يسعني إلا أن أتساءل لماذا أضاعوا وقتهم في تصميمه. إنه ليس عمليا".

بينما علق آخر: "التكنولوجيا الغريبة هي أفضل التكنولوجيا".

لكن معظم تصميمات براءات الاختراع لا تظهر إلى الوجود، وربما يكون هذا التصميم منها، لكن من الجيد أن نراه ونتعجب من فكرته.

تصميم الهاتف المقترح يحتوي على شاشة يمكنها التمدد بنسبة تصل إلى 60٪ (سامسونغ)
المصدر : صن
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