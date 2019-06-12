نصائح الخبراء الألمان لحماية شاشة هاتفك من الخدوش

تعتبر شاشة الهاتف الذكي أكثر الأجزاء عرضة للخدوش والمخاطر، ويمكن لرقاقة واقية على الشاشة أن تمنع العديد من الخدوش، وتظهر هذه الرقاقات الواقية بتصميمات عديدة ومواد متنوعة ودرجات صلابة متباينة.

وينصح الخبير التقني الألماني يانيك ديجنر بحماية شاشة الهاتف الذكي -ولا سيما الطرز الفاخرة منه- من الأضرار التي قد تسببها العملات المعدنية أو المفاتيح أو الأشياء الحادة الأخرى التي قد تحتك بشاشة الهاتف، بواسطة رقاقة إضافية.

وأوضح ديجنر أنه على الرغم من تجهيز معظم الهواتف الذكية بزجاج قوي للغاية، فإن رقاقة الشاشة الإضافية تمنع الكثير من الخدوش والأضرار التي قد تلحق بها.

وتتوفر هذه الرقاقة الواقية من البلاستيك، لكن مع قليل من الحماية ضد الأضرار البسيطة، فضلا عن صعوبات قد تظهر عند التركيب. كما تتوفر رقاقات من الزجاج يتم تثبيتها بسهولة مع مقاومة أعلى للصدمات، كما أن الأجسام الحادة لا تسبب لها إلا خدوشا بسيطة.

وإلى جانب هذا كله تقدم بعض الشركات زجاجا تصل صلابته إلى "9 أتش" (9H) وفق مقياس موس للصلابة (صلابة الماس "10 أتش").

حماية سائلة

وأوضح الخبير التقني الألماني بلاسيوس كاكوفوسكي أن هناك حماية سائلة يتم رشها على الشاشة، وتمتاز بعدم الحاجة لقصها، وعدم تكوين أية جيوب هواء تحتها.

وتتكون هذه الحماية السائلة في الأساس من أكسيد السليكون الذي يعتبر زجاجا مسالا، وعند رشه على الشاشة يستقر على المواضع الصغيرة غير المستوية، ويمنحها المزيد من الصلابة والمقاومة.