مصنعو الهواتف الصينيون يدقون الإسفين الأول بهيمنة غوغل على أندرويد

أشارت تقارير عدة من الصين إلى قيام مصنعي الهواتف الكبار مثل أوبو وشياومي وفيفو باختبار نظام التشغيل الخاص بهواوي هونغ مينغ، وهو ما اعتبرته التقارير الإسفين الأول في هيمنة شركة غوغل الأميركية على نظام أندرويد المفتوح المصدر.



فقد ذكر الكاتب زاك دوفمان في مقال نشر اليوم على موقع فوربس أن الصين تقوم بالدفع بنظام تشغيل هواوي الجديد لينافس نظام التشغيل من غوغل، وتحشد لهذا الغرض لاعبين بارزين في سوق الهواتف الصينية مثل شياومي وأوبو وفيفو.

ونقلت غلوبال تايمز الصينية عن عملاق التكنولوجيا تينسينت -الذي نقل عن مصدر مقرب من شركات الهاتف الصينية الثلاث- أن الشركات تعمل مع هواوي بجد لدفع الإصدار الأول لنظام هونغ مينغ إلى الأسواق في أقرب وقت، وهو ما يعد ضربة كبرى للحملة التي تقودها الولايات المتحدة.

ومع أن حساب غلوبال تايمز على تويتر قد نشر أخبار هذا التحالف إلا أنه عاد وسحب التغريدة، وقد ذكر موقع هواوي سنترال أنه تواصل مع مسؤول في هواوي الذي نفى صحة الأخبار بشأن هذا التحالف.