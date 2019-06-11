لماذا ستنتصر هواوي في حربها ضد أميركا؟

رغيد أيوب

أخذت قصة هواوي منذ قرار غوغل منع الشركة الصينية من استخدام نظام تشغيلها الخاص من أندرويد التزاما منها بقرار الحظر الأميركي على الشركات الصينية أبعادا كثيرة، وحفلت العديد من المواقع بالتحليلات والآراء المتفائلة منها والمتشائمة بشأن مستقبل الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية.

واليوم ظهرت مؤشرات على أن هواوي بدأت بالفعل في إشهار سلاحها الجديد الذي ربما يجعلها تتفوق على غوغل وآبل.

هواوي لديها السلاح

لا يخفى على المتابع لهذه القصة حقيقة أن الشركة تطور نظام تشغيل خاصا بها سوف تستخدمه على هواتفها أسوة بمنافستها الأميركية آبل، التي تستخدم نظام تشغيل أي أو أس على جميع أجهزتها.

وذكر موقع هواوي سنترال أن نظام التشغيل الجديد الذي يسمى هونغ مينغ سيكون متوفرا في أقرب وقت، ورجحت مصادر أن يكون النظام الجديد جاهزا في خريف العام الحالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي يو تشينغ دونغ أن نظام التشغيل الجديد سيتيح جميع تطبيقات أندرويد المناسبة والأساسية.

ولكن يبقى السؤال هل يمكن أن ينجح نظام التشغيل الجديد في إعادة هواوي لتتبوأ مركزها العالمي؟