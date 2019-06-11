تساؤلات المستخدمين بعد إيقاف خدمة آبل تيونز

أعلنت شركة آبل عن إيقاف برنامج آي تيونز (iTunes) مع إطلاق نظام "ماك أو إس كاتلينا" الجديد خلال فصل الخريف القادم.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه سيتم تقسيم وظائف البرنامج المعقد إلى أربعة تطبيقات منفصلة، هي: ميوزيك، وتي في، وبودكاست، وفيندر.

وفيما يأتي بعض الإيضاحات بشأن هذه التطبيقات الجديدة:

ماذا سيحدث مع مكتبة "الميديا" بعد إيقاف برنامج آي تيونز؟

أوضحت شركة آبل أن جميع الأغنيات والمقطوعات الموسيقية التي تم شراؤها أو استيرادها لن تفقد، ولكن سيتم جلبها إلى تطبيق الموسيقى الجديد، وينطبق ذلك أيضا على قوائم التشغيل أو ما يعرف باسم قوائم التشغيل الذكية.

هل سيظل متجر آي تيونز متاحا؟

نعم سيظل متجر آي تيونز متاحا على أجهزة الماك والحواسيب المكتبية والأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" وتلفاز آبل، ويمكن لأصحاب أجهزة الماك العثور على متجر آي تيونز في تطبيق الموسيقى.

كما أن التطبيقات الأخرى تتضمن نطاقات شراء خاصة بها، ويمكن مواصلة استعمال الرصيد الموجود في المتجر بسهولة، كما يمكن لمستخدمي خدمة البث آبل ميوزيك إخفاء متجر آي تيونز بشكل اختياري.

أين يمكن الحصول على الأفلام والمسلسلات؟

يمكن للمستخدم حاليا العثور على الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في تطبيق تي في، حيث يمكن شراء هذه المحتويات أو استئجارها.

وتتمثل الميزة العملية في تطبيق تي في الجديد في أنه يدمج قنوات البرامج أو الخدمات الجديدة مثل سكاي تيكيت (Sky-Ticket)، كما توجد هنا أيضا جميع المشتريات القديمة من متجر آي تيونز.

أين يمكن الحصول على البودكاست والكتب الصوتية؟

يمكن للمستخدم الحصول على البودكاست وخدمات البث الصوتي التي تم الاشتراك بها عبر برنامج آي تيونز في تطبيق بودكاست، والذي تم تحديثه منذ فترة على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام آبل "آي أو إس".

أما أصحاب أجهزة الماك المزودة بنظام ماك أو إس كاتلينا، فإنهم سيعثرون على الكتب الصوتية الخاصة بهم في تطبيق بوكس (books) الذي تم تحديثه للإصدار الجديد.