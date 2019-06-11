بالفيديو ولاختبار قوته.. هاتف ذكي يسقط من السماء

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتف آيكيو في مارس/آذار من هذا العام، وهو هاتف مخصص للألعاب وبميزات فائقة.

وأرادت الشركة مؤخرا إثبات قدرة الهاتف على العمل في أصعب الظروف فأجرت تجربة غريبة، بإسقاط الهاتف من ارتفاع 30 ألف متر.

وركّبت الشركة الهاتف على حامل موصول ببالون مليء بالهيليوم، وأطلقته في السماء.

وقد كان الهاتف يعمل طوال فترة التجربة، وذلك بتشغيل مقطع فيديو لاختبار عمر البطارية في ظل الظروف القاسية.

وقد سافر الهاتف إلى الفضاء وواجه درجات حرارة بلغت "-56" درجة مئوية مرة واحدة على ارتفاع 31,540 مترا.

وتم إطلاق الهاتف من البالون ثم عاد في النهاية إلى الأرض ليجد الفريق أنه ما زال يسجل ولم يتعرض سوى لأضرار طفيفة في واقي الشاشة.