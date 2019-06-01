آبل ترفع الحد الأدنى للتنزيل من "آب ستور" عبر اتصالات الخلوي إلى 200 ميغابايت

منذ سبتمبر/أيلول 2017 وشركة آبل تقيد التنزيل من متجر التطبيقات "آب ستور" في أجهزتها الذكية عبر شبكات الاتصال الخلوي بـ150 ميغابايتا لكل تطبيق، وكان هذا يعتبر مشكلة عندما يكون حجم التطبيق المراد تنزيله أكبر، لكن الخبر السار الآن أن آبل رفعت الحد الأقصى إلى 200 ميغابايت لكل تطبيق.

ومع ذلك، فإن هذا الحد الأعلى الجديد يظل متواضعا مقارنة بما هو متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد، لكنه في جميع الأحوال يعتبر إضافة مرحبا بها بالنسبة لكثيرين، وقد يكون مفيدا إذا احتجت بشكل طارئ تطبيقا معينا عندما تكون بعيدا عن شبكة واي فاي اللاسلكية.

في المقابل، فإن هذه الزيادة لن تسر بعض المستخدمين الذين يعلمون أن "آب ستور" يزخر بالعديد من تطبيقات الإنتاجية والتواصل الاجتماعي التي يزيد حجم الواحد منها على مئتي ميغابايت (فيسبوك على سبيل المثال 260 ميغابايتا) في حال اضطروا إلى استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت، وعموما عليهم تجاهل العديد من ألعاب متجر التطبيقات التي تتجاوز أحجام بعضها الغيغابايت.

وكما هو في السابق، لا توجد حيلة لتخطي هذه القيود، وعلى المستخدمين إذا أرادوا تحميل تطبيقات أو ألعاب عبر شبكة الاتصال الخلوي تزيد أحجامها على مئتي ميغابايت البحث شبكة واي فاي لتحميل ما يريدون، حتى لو كان لديهم اشتراك بيانات خلوي غير محدود.

أما على الصعيد الإيجابي فإن المطورين مدركون لهذا القيد في تنزيل التطبيقات الكبيرة من متجر التطبيقات، ولهذا يعملون على ضغط تطبيقاتهم في حزم تقع ضمن الحد المسموح، حتى لو تطلب الأمر تحميل ملحقات إضافية عبر التطبيق ذاته بعد تثبيته، والآن أصبح لديهم 50 ميغابايتا إضافية عما كان محددا قبل هذا التحديث الجديد من آبل.