 نصائح تجعل ماسح البصمة يتعرف عليها
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نصائح تجعل ماسح البصمة يتعرف عليها

لضمان إلغاء قفل الهاتف على نحو سريع من المفيد أيضا إجراء مسح ضوئي للإصبع الواحد في حالات مختلفة (غيتي)
لضمان إلغاء قفل الهاتف على نحو سريع من المفيد أيضا إجراء مسح ضوئي للإصبع الواحد في حالات مختلفة (غيتي)

أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" أن اليد التي تستخدمها في العادة لا تناسب ماسح بصمة الإصبع، معللة ذلك بأن أصابع اليد المستخدمة عُرضة للاتساخ أو الإصابة، مما يسبب اضطرابا للماسح، ومن ثم يتعذر إلغاء القفل بسهولة وسرعة.

ولتجنب ذلك تنصح المجلة الألمانية بالاعتماد على أصابع اليد غير المستخدمة كاليد اليمنى بالنسبة للشخص الأعسر.

ولضمان إلغاء قفل الهاتف على نحو سريع قد يكون من المفيد أيضا إجراء مسح ضوئي للإصبع الواحد في حالات مختلفة، ثم حفظ كل منها في بروفايل منفصل، على سبيل المثال عندما يكون الإصبع باردا أو دافئا أو جافا أو رطبا إلى حد ما.

كما ينصح الخبراء الألمان بتسجيل إصبع آخر وفقا لهذا النمط. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي الحفاظ على نطاق المستشعر بالهاتف الذكي نظيفا وخاليا من الخدوش، مع مراعاة تنظيفه بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة.

المصدر : الألمانية
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