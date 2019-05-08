هل تواجه مشاكل بشبكتك المنزلية اللاسلكية؟ إليك الأسباب والحلول

تتعرض الشبكة اللاسلكية المحلية (دبليو لان) لمشاكل كثيرة مثل بطء الاتصال أو التشويش أو انقطاع الاتصال. وترجع هذه المشاكل لأسباب عدة كالموضع الخاطئ للراوتر (الموجّه) أو عدم تحديث برمجياته أو حدوث تشويش بسبب تداخل شبكات أخرى. وبإزالة السبب يمكن تحسين أداء الشبكة اللاسلكية.

وعند ظهور أي خلل في شبكة "دبليو لان" اللاسلكية، ينصح ألكسندر كوخ من بوابة الاتصالات "تيلتاريف" الألمانية بالتحقق في البداية من توصيل وحدة الإمداد بالطاقة الخاصة بالراوتر بمنفذ التيار الكهربائي في الحائط بشكل ثابت. كما ينبغي التحقق من تحديث البرامج الثابتة (فيرموير) للراوتر، وأنه تم تثبيت جميع التحديثات التي طرحتها الشركة المنتجة.

من جانبه أوضح توماس راو من مجلة "بي.سي فيلت" أن السبب في بطء الاتصال قد يرجع إلى أن الراوتر أصبح قديما، ومن ثم يجد صعوبة في نقل مقاطع الفيديو الفائقة الوضوح بدقة الوضوح الكامل (فل إتش.دي) أو الوضوح الفائق (ألترا إتش.دي)، وينطبق ذلك على اتصال "دبليو لان" الذي يتم وفق معيار النقل القديم 802.11g.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى لمشاكل الشبكة اللاسلكية وجود شبكات لاسلكية أخرى في الجوار، حيث يمكن أن يحدث تشويش في الإشارة، أو أن الشبكات تعمل على نفس القناة، وفي كلتا الحالتين يواجه نقل البيانات اختناقا في شبكة "دبليو لان" اللاسلكية.