بـ "انستا الخير" و"فانوس".. إنستغرام تستقبل رمضان

أطلقت إنستغرام -بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك- مبادرة تدعو فيها الجميع حول العالم لمشاركة أفعال الخير ونشرها عبر منصتها الإلكترونية تحت اسم "انستا الخير".

كما أطلقت أيضاً فلتراً جديداً للصور خاصا بشهر رمضان تحت اسم "فانوس" لتشجيع مستخدمي إنستغرام على مشاركة تحضيراتهم للشهر الفضيل وما يقومون به من أعمال الخير، بطريقة مبتكرة.

ويشمل فعل الخير -الذي تهدف لنشره هذه الحملة- المبادرات البسيطة جداً مثل نشر تعليقات إيجابية على صفحات التواصل الخاصة بالأصدقاء، أو شكر العائلة على قضاء أمسية إفطار أو سحور مميزة، أو أي عمل تطوعي لنفع المجتمع، ثمّ نشره عبر إنستغرام كمثال يحتذى به.

ويحتوي فلتر الصور الجديد "فانوس" على ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك. وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان. ويمكن للمستخدمين النقر على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدي للهلال، ثم اختيار تهاني رمضان بالإنجليزية أو العربية.

وكشفت إنستغرام عن بيانات جديدة أكدت مكانتها كواحدة من أهم منصات التواصل المُستخدمة خلال رمضان. والتي شارك عبرها المسلمون فرحتهم بالشهر الفضيل وما قاموا به من أعمال خير.

وشهدت المفردات المرتبطة بالإحسان والعمل الصالح بالبلدان التي تحتفي بالشهر المبارك والقيم التي يمثلها -كالخير والتبرع والكرم- ازدياداً ملحوظاً خلال رمضان العام الماضي (1439 هجري).