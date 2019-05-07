نصائح مهمة قبل تثبيت التحديث الجديد لويندوز 10

من المقرر أن تبدأ شركة مايكروسوفت نهاية مايو/أيار الجاري بطرح التحديث الرئيسي الجديد لنظام التشغيل "ويندوز 10"، الذي تشير إليه باسم "تحديث مايو/أيار". لكن قبل أن تسارع إلى تثبيت هذا التحديث الذي سيأتي بالعديد من الوظائف الجديدة، يجب عليك اتباع بعض النصائح المهمة.

فحسب الشركة الأميركية فإن بعض الإعدادات والظروف قد تؤدي إلى عدم تثبيت التحديثات الوظيفية الكبرى تلقائيا على الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10".

لذا تنصح الشركة قبل تثبيت التحديث الرئيسي القادم (الإصدار 1903) بالتحقق أولا من تثبيت التحديث الرئيسي الأخير الذي تم طرحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018 (الإصدار 1809).

ويمكن للمستخدم معرفة إصدار النظام عبر إدخال الأمر "winver" في نطاق البحث. وإذا كان الإصدار المثبت لا يزال 1803، فينبغي على المستخدم تحميل برنامج "مساعد التحديث" (Update Assistant) الذي يقوم بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد الانتظار.

من جانبها، تنصح بوابة الاتصالات "تيلتاريف" الألمانية بتخصيص وقت كاف للتحديثات الوظيفية الكبيرة، إذ تستغرق من ساعتين إلى خمس ساعات اعتمادا على الحاسوب واتصال شبكة الإنترنت.

ويمكن تجنب رسائل الأخطاء أثناء تثبيت التحديث بإزالة وحدة تخزين "يو.أس.بي" الخارجية أو بطاقات ذاكرة "أس.دي". ويُفضل أيضا تعطيل برامج مكافحة الفيروسات أو برامج تحسين وتيرة عمل الحاسوب.

ولمزيد من الأمان تنصح البوابة الألمانية بإجراء نسخ احتياطي للبيانات على وسيط تخزين خارجي قبل تثبيت التحديثات الكبيرة.

يذكر أن التحديث المقبل سيأتي بمزايا جديدة مثل إمكانية تغيير لون خلفية قائمة "ابدأ" وشريط المهام من الأسود الحالك إلى الأزرق الفاتح. كما تم في التحديث الجديد فصل المساعد الصوتي "كورتانا" عن بحث ويندوز، وحصل على زر خاص لتشغيله.