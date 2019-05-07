لماذا هذا الصخب الأميركي حول هواوي؟ وهل تشكل تهديدا فعلا؟

وجدت شركة هواوي الصينية، التي كانت تقتصر شعبيتها على صناعة التكنولوجيا فحسب، نفسها محور عاصفة سياسية أطاحت بوزير بريطاني وأدت إلى إثارة خلاف بشأن مستقبل أمن شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة.

وتعد هذه الشركة العملاقة، التي تأسست عام 1987، أكبر شركة خاصة بالصين، كما أنها أكبر مزوّد لمعدات الاتصالات في العالم التي تُستخدم لبناء شبكات الجيلين الرابع والخامس للهواتف المحمولة، وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، متفوقة على شركة آبل الأميركية.

لكن الدور الذي تلعبه في إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، والتي تعد أسرع شبكة بيانات للهواتف المحمولة التي يجري طرحها في الوقت الراهن، كان محور تحقيق من قبل النواب وشركات الأمن في البلاد.

وقد اندلع خلاف سياسي في البلاد إثر تسريب وزير الدولة لشؤون الدفاع غافين وليامسون تفاصيل سرية حول ما إذا كانت هواوي ستحصل على ترخيص للمشاركة في إنشاء أجزاء من شبكة البيانات الجديدة في المملكة المتحدة، الأمر الذي كان سببا في طرده من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.