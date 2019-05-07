أجلت طرحه لأجل غير مسمى.. سامسونغ تخسر رهانها الأول في الهواتف القابلة للطي

أعلنت شركة سامسونغ اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع تأكيد تاريخ الشحن المتوقع لجهازها القابل للطي "غلاكسي فولد"، واعتذرت لعملائها في الولايات المتحدة الذين طلبوا الهاتف بشكل مسبق، عن هذا التأخير.

وقد أرسلت الشركة الكورية رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء الذين قدموا طلبات شراء لجهاز "غلاكسي فولد" بشكل مسبق تقول فيها "إذا لم نتمكن من شحن الهاتف بحلول تاريخ 31 مايو/أيار، فسيتم إلغاء طلبك تلقائيا".

وأخرت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم المبيعات العالمية للهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارا، بعدما اكتشف المراجعون وجود مشاكل في الشاشة، مما تسبب في نكسة للشركة سامسونغ.

وقالت المتحدثة باسم الشركة "لقد طُلب من سامسونغ إبلاغ العملاء بأنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة في حالة عدم شحن المنتج بحلول تاريخ 31 مايو/أيار، وذلك وفقا للوائح الولايات المتحدة".

ولم تحدد سامسونغ تاريخ الإصدار الجديد بعد تأجيل موعد الإصدار الأصلي يوم 26 أبريل/نيسان الماضي إلى أجل غير مسمى، بعد اكتشاف العملاء تلفا في الأجهزة الأولى أثناء الاستخدام العادي.

وقالت الشركة حينها إنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الشاشة في ضوء المشكلات المبلغ عنها.

وتشكل الهواتف القابلة للطي اتجاها جديدا يعد بإحداث تغييرات كبيرة في عالم الهواتف المحمولة. وراهنت سامسونغ على قدرتها بقيادة هذا الاتجاه عندما أعلنت أنها تخطط لإنتاج مليون هاتف قابل للطي في السنة الأولى، ولكن يبدو أن جهازها "غلاكسي فولد" لن يمكّنها من كسب الرهان.