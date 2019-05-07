على خلاف دراسات عديدة.. مواقع التواصل لا تجعل المراهقين تعساء

كشفت دراسة حديثة وشاملة في جامعة أكسفورد أن مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له سوى تأثير ضئيل على سعادتهم، على خلاف "التوجه غير الدقيق" في الدراسات السابقة التي تشير إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يرتبط بالصحة العقلية السيئة.

أجريت الدراسة الأخيرة على 12 ألف طفل بريطاني تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما، وتم استجوابهم على مدى عدة سنوات لتقييم ما إذا كانت التغييرات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتبع تغييرات متوقعة في تقييمهم عن مدى رضاهم عن حياتهم.

وبعد تحليل البيانات بأكثر من ألفي طريقة، توصل فريق البحث إلى أن تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على السعادة "ضئيل، ويمكن القول إنه غير مهم".

وبالرغم من وجود الضغط من قبل عدد من الوزراء في بريطانيا على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة الصور التي تروّج لإيذاء النفس وتسببت بانتحار عدد من المراهقين بعد مشاهدتها في الإنترنت، فإن البروفيسور برزيلسكي -المشارك الرئيسي في الدراسة- يشكك في وجود علاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ قرار بالانتحار، وبيّن قائلا "من السيئ جدا الاستدلال بالمآسي".

وتحدّث البروفيسور عن "تجربة المراهقين المضطربة"، عندما كان كل من الأصدقاء والمدرسة والمظهر والحياة الأسرية في حالة تغير مستمر، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي مسألة هامشية.