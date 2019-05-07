5 تطبيقات تساعدك في رمضان.. تعرف عليها

تطبيق "أيّامي"

هو تطبيق رمضاني صمم ليكون رفيقا للصائمين في أيامهم ولياليهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويحتوي التطبيق على كثير من الخدمات التي يحتاجها الصائم في يومه وليلته، ومنها: إمساكية رمضان، ومواقيت الصلاة، وبوصلة القبلة، وأدعية وأذكار، وفتاوى وخواطر يومية، وصورة ومعنى تتغير يوميا ويمكن مشاركتها من التطبيق، وطبق اليوم، وحدث في مثل هذا اليوم، وتلاوة يومية من أحد الأيتام، وابتهال يومي، وكتب رقمية، ومنبه للصلاة.

وتحتوي نافذة الكتب داخل التطبيق على مجلات لجميع أفراد الأسرة يمكن تحميلها وقراءتها أو طباعتها، وفيها دليل طبخ، ولعبة فرسان الخير الرمضانية، وحصالة يمكن طباعتها وتجميعها وتركيبها، وكتاب تلوين، وقصص أطفال، وكتيبات معرفية.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق "أيامي" يحتوي على ميزات وخدمات عديدة تساعد المسلمين في رمضان (غوغل بلاي)

تطبيق "أذان برو"

تطبيق "أذان برو" (Athan Pro) يجعلك دوما مرتبطا بالصلاة، فهو ينبهك في الوقت الصحيح عن طريق الأذان الكامل، وسيكون له الفائدة الأكبر عندما تكون في منطقة لا تسمع فيها الأذان.

التطبيق ليس مجرد تطبيق للأذان، بل يوفر لك عدة مزايا، منها: إمكانية سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلقا أو التطبيق لا يعمل، ومواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وأصوات شجية لإقامة الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، واتجاه القبلة بحسب موقعك.

كما يحتوي التطبيق على ميزة الوصول السريع إلى هذا التطبيق عبر مركز الإشعارات، وتقويما مع تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية، وتقويما خاصا بشهر رمضان، مع وجود تطبيق متكامل للتسبيح مع دعم لفظي بالفرنسية والإنجليزية، وكذلك عرضا لأسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت، والقدرة على تخصيص صور وخلفيات التطبيق.

والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف الآيفون والأندرويد.

تطبيق "الأذان برو" يعتبر من أدق تطبيقات الأذان الموجوة في الأسواق (غوغل بلاي)