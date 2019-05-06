 أصحاب حواسيب ديل.. احذروا هذا البرنامج
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أصحاب حواسيب ديل.. احذروا هذا البرنامج

شددت "ديل" على ضرورة ترقية برنامج سبورت آسيست إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن أو الإصدار الأعلى على وجه السرعة (رويترز)
شددت "ديل" على ضرورة ترقية برنامج سبورت آسيست إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن أو الإصدار الأعلى على وجه السرعة (رويترز)

حذرت شركة "ديل" من وجود ثغرات أمنية ببرنامج "سبورت آسيست" (Support Assist) بالكثير من الحواسيب المكتبية والمحمولة الخاصة بها.

وأوضحت الشركة الأميركية أن مهمة البرنامج تتمثل في تثبيت برامج التشغيل المناسبة وتحديثها، وهو مثبت بشكل مسبق في معظم حواسيب "ديل".

ووفقا للباحث الأمني بيل ديميركابي، فإن البرنامج ينطوي على ثغرتين أمنيتين تتيحان للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة على الحواسيب بدل تثبيت البرامج المساعدة لنظام التشغيل "ويندوز".

وقال ديميركابي إن البرامج الخبيثة تعمل في حالة وجود المتسلل على الشبكة المحلية نفسها، لذا شددت "ديل" على ضرورة ترقية برنامج سبورت آسيست إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن، أو الأعلى على وجه السرعة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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