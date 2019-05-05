5 ألعاب فيديو تحول الرياضيات إلى متعة

لا يجتمع تعلم الرياضيات والمرح في الوقت نفسه بالنسبة للأطفال الذين لا يحبون هذه المواد ويجدونها ثقيلة. لهذا جمعنا هذه الألعاب الخمس التي تساعد الأطفال في فهم الرياضيات وتعلمها.

1- برج تامي لعبة للمهندسين الناشئين

طور مركز سميثسونيان لتعليم العلوم في الولايات المتحدة لعبة برج تامي، وهي لعبة بسيطة للأطفال من جميع الأعمار. تقوم فكرة اللعبة على مساعدة تامي (قرد الأسد الذهبي) للوصول إلى بعض المواد الغذائية من خلال بناء أبراج بواسطة أشكال هندسية مختلفة.

وتبدو اللعبة بسيطة، ولكن عليك أن تتحدى ليس فقط الجاذبية ولكن غيرها من الحيوانات التي تحاول إحباط جهود تامي.

ستعلم هذه اللعبة بعض مبادئ الرياضيات والفيزياء والهندسة الأساسية وهي بصراحة ممتعة للغاية، وصممت للمساعدة في تعليم الطالب كيفية تصميم حل لمشكلة باستخدام مبادئ التصميم الهندسي الأساسية.

2- برودجي لعبة معارك تقوم على الرياضيات

تعتمد برودجي، وهي لعبة مجانية، على المناهج الدراسية، وتعتبر لعبة مثالية لترفيه الأطفال وتعليمهم المهارات الرياضية الأساسية.

بطل اللعبة هو كائن شبيه البوكيمون يتحدى قدرات اللاعبين ويحسن معرفتهم وقدرتهم في مواد الرياضيات. حيث يقاتل كل لاعب شخصيات في اللعبة ويجب أن يحل مجموعة من أسئلة الرياضيات لهزيمة العدو.

يمكن للمدرسين تخصيص مجموعات الأسئلة لمواءمتها مع مواد الفصل الخاصة بهم. تتضمن اللعبة أيضا التعلم التكيفي والتعليم المتباين لضبط المحتوى اعتمادا على قدرات الطلاب.

3- غرافيتي سيميوليتر متعة الجاذبية الفائقة

غرافيتي سيميوليتر هي لعبة مصممة لتمكنك من التحكم في القوى الأساسية للكون. من خلال اللعب ببعض المحددات، بحيث يمكنك مشاهدة الجاذبية تتحرك باتجاهات مختلفة أمام عينيك.

ويمكن إطلاق النجوم والكواكب، ومشاهدة أنماط الجاذبية. وستظهر أمام عينيك أقسام مخروطية، حلزونات للرقص، رسومات التنفس، والكثير من الفوضى المطلقة.

يمكنك أيضا اللعب بالفيزياء الأساسية. حيث يسمح لك بمشاهدة تأثيرات الكتلة على الزمان والمكان.

4- "تون ماث" أنقذ أصدقاءك بالرياضيات

تون ماث عبارة عن مغامرة لا نهاية لها حيث يحل اللاعب مشكلات الرياضيات أثناء ركضه. تم تصميم هذه اللعبة للمستخدمين الأصغر سنا، ولكن من المؤكد أنها ستعزز مهاراتهم الرياضية في أي سن.

الهدف الرئيسي من اللعبة هو إنقاذ جميع أصدقائك المختطفين ونقلهم إلى مدينة أخرى. لديك حتى منتصف الليل لاستعادتهم قبل أن يتحولوا إلى فزاعات.

5- "ماث لاند" قراصنة الرياضيات

إذا كان طفلك يحب حكايات القراصنة، فقد تكون ماث لاند اللعبة المثالية القائمة على الرياضيات للأطفال من جميع الأعمار.

تم تصميم اللعبة لتكون وسيلة ممتعة لتطوير وتعزيز المهارات العددية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والأرقام السالبة.

وتبدأ اللعبة عندما يسرق قرصان شرير يدعى ماكس مجموعة من الأحجار الكريمة المقدسة ويضع الكثير من الفخاخ والعقبات أمام أي أحد يحاول الحصول عليها. ويقوم اللاعب بمساعدة القراصنة الآخرين في العثور على الأحجار الكريمة واستعادتها لاستعادة التوازن إلى العالم.

ويكون ذلك عن طريق حل المشكلات الرياضية والمعادلات. وتتضمن اللعبة 25 مستوى وهي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما.