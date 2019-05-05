بروجكت قطر.. حلول الإدارة الذكية للمدن والمنشآت الجديدة بالدولة

عماد مراد-الدوحة

مع دخول معظم المشاريع الكبرى في قطر مراحلها النهائية قبل سنوات قليلة من بطولة كأس العالم 2022، برزت الحاجة إلى كيفية إدارة هذه المدن والمنشآت باستخدام أحدث التكنولوجيا في العالم، وهو الأمر الذي سعى معرض بروجكت قطر إلى تقديمه لكافة المنشآت من خلال تركيز المعرض على إدارة المدن الذكية.

وقدم معرض بروجكت قطر، الذي اختتم الخميس، لقطاع البناء في البلاد أحدث التقنيات والحلول الموجودة في الأسواق العالمية، من خلال جناح المدن الذكية الذي جمع أبرز الموردين العالميين في مجال حلول الإدارة الذكية للمدن والمنشآت، في خطوة تهدف إلى فتح مجالات جديدة كليا للأعمال ضمن قطاع البناء والإنشاءات في قطر.

وبحسب إحصائيات قطرية رسمية فإن من المتوقع زيادة حجم الإنفاق التكنولوجي التجاري في قطر حتى نهاية 2019 بنسبة 47%، في حين تصل قيمة برنامج قطر الذكية "تسمو" 1.6 مليار دولار، كما أن نسبة العائدات المتوقعة من برنامج تسمو خلال السنوات الخمس المقبلة يصل إلى 11 مليار دولار، فضلا عن وصول عدد مشاريع الشركات القطرية والدولية ضمن برنامج "تسمو" إلى 100 مشروع.

ويعد برنامج قطر الذكية "تسمو" من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويمثل منصة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي حيث رصدت الدولة مبلغ ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار أميركي) على مدار الخمس سنوات المقبلة، لتمكين تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة وتفعيل مئات من حالات الاستخدام التي تم تحديدها في شتى القطاعات.

بروجكت قطر قدم حلولا للإدارة الذكية للمدن والمنشآت الجديدة (الجزيرة)

وتنوعت المنتجات التي قدمها معرض بروجكت قطر الذي استمر ثلاثة أيام لكافة زواره من قطاع البناء والإدارة حيث ركزت المعروضات على نظم أتمتة المنشآت والمباني، والمجسات الذكية، ونظم الكابلات الذكية، ونظم التبريد والتكييف الذكية، ونظم التحكم عن بعد، ونظم إدارة وتوزيع الطاقة الذكية ونظم التحكم الذكية بالإنارة وخدمات إدارة حركة المرور المتقدمة والمنصات اللاسلكية.