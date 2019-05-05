إنستغرام تخفي إعجابات الآخرين حفاظا على صحتك النفسية

اختبر تطبيق إنستغرام خاصية جديدة تخفي عداد الإعجابات الموجود تحت الصور ومقاطع الفيديو، في محاولة لجعل المستخدمين ينتبهون إلى المحتوى نفسه وليس للأرقام المرتبطة به، وفق ما أعلنته فيسبوك مالكة التطبيق.

ولن يشاهد المتابعون إجمالي الإعجابات على الصور، أو عدد مرات المشاهدة على مقاطع الفيديو، أو عند زيارة ملف تعريف المستخدم.

وسيظل مالك الحساب وحده قادرا على الوصول إلى المقاييس الخاصة به ومشاهدة إجمالي الإعجابات أو عرض التعليقات على منشور معين، وسيحتاج إلى النقر فوق تبويب معين لعرض هذه المقاييس.

وبحسب إنستغرام فإن اختبار "الإعجابات الخاصة" سيكون متاحا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمستخدمين في كندا في F8، وهو المؤتمر السنوي لمطوري فيسبوك.

وجاءت هذه الميزة بعد اتهامات لشركات التواصل الاجتماعي بتركيزها على هذه المقاييس مثل الإعجابات التي تحفز المشاعر السلبية للمستخدمين على المنصات وذلك بربط عدد الإعجابات بمدى تقديرهم لذاتهم.

وتستخدم العديد من شركات الوسائط الاجتماعية خوارزميات تقوم بإبراز المواد الحاصلة على أكبر عدد من الإعجابات المنشورة من بين مقاييس أخرى، دون النظر بشكل كبير لمحتوى هذه المواد.

وقال آدم موسيري رئيس إنستغرام لموقع بزفيد إن الاختبار لا يتعلق بتحفيز سلوك معين، بل يتعلق "بتهيئة بيئة أقل ضغطا حيث يشعر الناس بالراحة للتعبير عن أنفسهم" والتركيز بشكل أقل على الأرقام.

ورغم أن الإعجابات طريقة غير دقيقة لقياس المشاركة الحقيقية من المستخدمين حيث يمكن لمستخدمي إنستغرام شراء الإعجابات أو التعليقات، فإن العديد من المؤسسات ترى أنها عامل جذب نفسي يشعر المستخدم بضرورة مشاهدة المحتوى الحاصل على عدد كبير من المشاهدات.