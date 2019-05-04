سامسونغ تكشف عن حاسوب لوحي عملاق

كشفت شركة سامسونغ عن الحاسوب اللوحي "غلاكسي فيو2" الجديد، الذي يمكن استخدامه تلفازا جوالا، حيث يأتي بشاشة عملاقة قياس 17.3 بوصة وبدقة الوضوح الكامل (فل إتش دي) مع أربع سماعات دولبي أتموس.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج إكزينوس 7884 ثماني النوى، ويشتمل على ذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايتا، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايتات، مع كاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابكسلات، وبطارية بسعة 12 ألف مللي أمبير ساعة.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن سعر الحاسوب اللوحي الجديد يبلغ 740 دولارا أميركيا.