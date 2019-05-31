 يتيح لك تصفح الويب بسرية.. "تور" يصل إلى أجهزة أندرويد
البث الحي
ابحث

يتيح لك تصفح الويب بسرية.. "تور" يصل إلى أجهزة أندرويد

المتصفح تور يتيح للمستخدم إمكانية تصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول الهوية من أجل الحفاظ على الخصوصية (الألمانية)
المتصفح تور يتيح للمستخدم إمكانية تصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول الهوية من أجل الحفاظ على الخصوصية (الألمانية)

أعلنت منظمة "تور بروجيكت" عن إطلاق النسخة 8.5 الجديدة من متصفح إخفاء الهوية "تور" (Tor)، الذي يتوفر الآن للمرة الأولى لنظام التشغيل غوغل أندرويد.

ويتيح المتصفح تور، الذي يعتمد على المتصفح فايرفوكس، للمستخدم إمكانية تصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول الهوية من أجل الحفاظ على الخصوصية.

فبدل إنشاء اتصال مباشر بمواقع الإنترنت، التي تتم زيارتها، يقوم المتصفح تور باستخدام شبكة من الخوادم المشفرة، التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم وعنوان "آي بي" (IP) الخاص به.

ونشرنا في الجزيرة نت في مايو/أيار تقريرا مفصلا عن هذا المتصفح وكيفية استخدامه ونقاط القوة والضعف فيه، ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
كيف تستخدم الإنترنت المظلم لحماية خصوصيتك؟
6 نصائح لحماية حياتك الرقمية خلال عام 2019
فك غموض "الويب المظلم" على الإنترنت
ما الفرق بين الويب العميق والويب المظلم؟
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
آبل تطلق آيبود توتش الجديد
عيون.. تكنولوجيا تجسسية تسعى لها دبي
أوبر ستطرد الركاب المزعجين
قاتل الهواتف الذكية يكتسح المبيعات