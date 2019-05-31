يتيح لك تصفح الويب بسرية.. "تور" يصل إلى أجهزة أندرويد

أعلنت منظمة "تور بروجيكت" عن إطلاق النسخة 8.5 الجديدة من متصفح إخفاء الهوية "تور" (Tor)، الذي يتوفر الآن للمرة الأولى لنظام التشغيل غوغل أندرويد.

ويتيح المتصفح تور، الذي يعتمد على المتصفح فايرفوكس، للمستخدم إمكانية تصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول الهوية من أجل الحفاظ على الخصوصية.

فبدل إنشاء اتصال مباشر بمواقع الإنترنت، التي تتم زيارتها، يقوم المتصفح تور باستخدام شبكة من الخوادم المشفرة، التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم وعنوان "آي بي" (IP) الخاص به.

ونشرنا في الجزيرة نت في مايو/أيار تقريرا مفصلا عن هذا المتصفح وكيفية استخدامه ونقاط القوة والضعف فيه، ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط.