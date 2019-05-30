قاتل الهواتف الذكية يكتسح المبيعات

حققت شركة "شياومي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، رقما قياسيا في مبيعات أيقونتها الجديدة "ريدمي نوت 7"، أو كما تطلق عليه "قاتل الهواتف الذكية".

ووصلت مبيعات الهاتف الجديد من شياومي إلى 10 ملايين جهاز بعد 129 يوما فقط من إطلاقه، وهو ما يعد رقما قياسيا، وفقا لما نقله موقع "جي أس أم آرينا" المتخصص في أخبار الهواتف والاتصالات.

ونشر المؤسس المشارك لشركة "شياومي" لي جون تلك الأخبار عبر تغريده، مشيرا إلى احتفاله مع المديرين التنفيذيين للشركة احتفالا استثنائيا.

Redmi Note 7 sells in 10 million units across the globe https://t.co/gmxHWkmn1A pic.twitter.com/KFpEmo8jyY — Mrchampions (@alexmotion87) ٢٨ مايو ٢٠١٩

ويرجع هذا التفوق في مبيعات هذا الهاتف إلى المواصفات العالية التي يمتلكها مقارنة بسعره المنافس والذي يتراوح بين 150 و220 دولارا فقط.

فقاتل الهواتف الذكية يحتوي على معالج كوالكوم سنابدراغون 660 ثماني النواة ومزود بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسلا وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسلا ومعالج رسوميات من نوع أدرينو 512 وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ويأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.3 بوصات وبدقة عرض فل أتش دي+ وذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 و 32 غيغابايتا.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع مبيعات شركة شياومي أكثر هذا العام بعد أن تطرح هاتف ريدمي كي 20 الجديد، الذي يصنفه الخبراء بأنه أكثر الهواتف المنافسة هذا العام.

كما أن الأزمة التي تواجهها هواتف هواوي ترجح التوقعات بتبوء هواتف شياومي مركزا منافسا في سوق الهواتف العالمية.