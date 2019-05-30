عيون.. تكنولوجيا تجسسية تسعى لها دبي

تتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين والولايات المتحدة على بيع تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه لبرنامج تجسس في الإمارات العربية المتحدة.

فوفقا لتقرير لموقع بزفييد الإخباري ونشرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية صنفت الإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق الناشئة التي تسعى للحصول على آخر برامج التعرف إلى الوجوه وخصوصا في إمارة دبي.

وبسبب الجدل الكبير حول مشروعية هذه البرامج بين المشرعين والمواطنين والشركات في الولايات المتحدة، فإن عمالقة التكنولوجيا في أميركا والصين يتطلعون لبيع برامجهم إلى دول لا تمانع باستخدام هذه التكنولوجيا للتجسس على سكانها.

ففي مؤتمر عُقد مؤخرا حول الذكاء الاصطناعي في دبي، قال ممثلون من شركة التكنولوجيا الصينية هواوي التي تم حظرها مؤخرا في الولايات المتحدة وشركة أي بي أم الأميركية إنهم ينظرون إلى الإمارات باعتبارها سوقا واعدة لبرامج التعرف إلى الوجه وتحليله.