أوبر ستطرد الركاب المزعجين

أعلنت شركة أوبر الأميركية أنها ستبدأ العمل على حظر الركاب الحاصلين على تصنيفات منخفضة من استخدام التطبيق.

وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد إعلان مجموعة جديدة من الإرشادات الخاصة بالتعامل والتي يجب على الركاب الالتزام بها لضمان استمرار الخدمة.

وكتبت كيت باركر رئيسة العلامة التجارية ومبادرات أوبر في مدونة الشركة أن الاحترام طريق باتجاهين، وقالت "من المتوقع منذ مدة طويلة أن يلبي السائقون الحد الأدنى من التصنيف الذي يمكن أن يختلف من مدينة إلى أخرى، وبينما نتوقع أن يتأثر عدد صغير من الركاب بالحظر المعتمد على التصنيف، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله".

وأضافت باركر أن الركاب سيحصلون على نصائح بشأن كيفية تحسين تصنيفاتهم، مثل تشجيع السلوك المهذب، وتجنب ترك القمامة في السيارة، وتجنب الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

ولم تكشف الشركة عن الحد الأدنى للتقييم بالنسبة للركاب الذين يمكن أن يستبعدوا، ويمكن للمسافرين في أوبر رؤية تصنيفهم الذي يظهر أسفل اسمهم، من خلال فتح القائمة الرئيسية أثناء الوجود في التطبيق.

ومثلما يمكن للركاب تقييم السائقين، يمكن للسائقين تقييم الركاب على مقياس من 1 إلى 5 نجوم.

سيوفر التطبيق للركاب نصائح بشأن كيفية الحصول على تصنيف عالي من السائقين، بما في ذلك: الوصول في الوقت المحدد، والتكلم بلطف مع السائقين، وربط حزام الأمان.