 آبل تطلق آيبود توتش الجديد
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آبل تطلق آيبود توتش الجديد

يعمل آيبود توتش الجديد بنظام التشغيل أي أو أس 12، ويدعم تقنية البلوتوث 4.1 والشبكة اللاسلكية أي سي-لان (رويترز)
يعمل آيبود توتش الجديد بنظام التشغيل أي أو أس 12، ويدعم تقنية البلوتوث 4.1 والشبكة اللاسلكية أي سي-لان (رويترز)

أعلنت شركة آبل عن إطلاق مشغل الوسائط آيبود توتش الجديد، الذي يدعم حاليا الألعاب وتطبيقات الواقع المعزز (Augmented Reality) ومكالمات فايس تايم الجماعية حتى 32 شخصا.

وأوضحت الشركة الأميركية أن مشغل الوسائط الجديد ينبض بداخله معالج أي 10 فيوجن، ويشتمل على شاشة ريتنا قياس 4 بوصات بدقة وضوح 1136×640 بيكسلا، وكاميرا مزودة بمستشعر بدقة 8 ميغابيكسلات.

ويعمل آيبود توتش الجديد بنظام التشغيل أي أو أس 12، ويدعم تقنية البلوتوث 4.1 والشبكة اللاسلكية أي سي-لان.

ويبلغ وزن الجهاز 90 غراما، ولا يتعدى سُمكه ستة ملمترات، ويتوفر بسعر 199 دولارا للإصدار المزود بذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايتا، و399 دولارا للإصدار المزود بذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا.

المصدر : الألمانية
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