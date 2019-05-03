شاشة منحنية بقياس كبير لعشاق الألعاب من آيسر

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق شاشتها المنحنية "نيترو إي آي491سي آر بي" الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب على الحواسيب المكتبية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة يبلغ عرضها 1.20 متر، وتأتي بقياس 49 بوصة وبقطر مرئي يبلغ 124.5 سم، ونسبة باعية 32:9، ويبلغ وزنها 11 كغم.

وأكدت شركة آيسر أن الشاشة الجديدة معتمدة وفقا لمعيار "فيزا ديسبلاي أتش دي آر 400" لدعم تقنية المدى الديناميكي العالي (أتش دي آر)، كما تدعم تقنية "رايدون فري سينك 2" من شركة أي أم دي الأميركية، وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هيرتزا عن طريق منفذ "ديسبلاي بورت".

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان بنسبة 90% مع زمن استجابة 4 مللي ثانية، كما تبلغ درجة السطوع القصوى 400 شمعة/م2.

وقد أدمجت الشركة التايوانية إضاءة خلفية على جانب الشاشة وأعلى حامل الشاشة، ويمكن تشغيل هذه الإضاءة بسبعة ألوان مختلفة بما يتناسب مع محتويات الشاشة في الزمن الحقيقي.