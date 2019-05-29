مايكروسوفت تلمح لـ"نظام تشغيل عصري" مع "تحديثات سلسة"

يبدو أن شركة مايكروسوفت تخطط لتطوير نظام نظام تشغيل مستقبلي جديد للحواسيب المكتبية، حيث ألمحت إلى أنها تعمل على نظام تشغيل وصفته بـ"العصري" وبأنه يتمتع "بتحديثات سلسة".

جاء ذلك خلال مؤتمر كومبيوتكس في العاصمة التايوانية تايبيه بوقت سابق هذا الأسبوع عندما ارتقى نيك باركر نائب رئيس الشركة لمبيعات الأجهزة والمستهلكين، المسرح لاستعراض طموحات الشركة المتعلقة بنظام التشغيل المستقبلي لمايكروسوفت.

وعلى الرغم من أن المؤتمر كان فرصة كبيرة للكشف عن "ويندوز لايت" الذي تناولته الشائعات كثيرا، فإنه لم تصدر عن الشركة أي تصريحات رسمية بشأنه، لكنها ناقشت -وإن بشكل مقتضب- ما هو قيد الإعداد.

ووفقا لباركر وما تم توضيحه في منشور على مدونة مايكروسوفت، فإن نظام التشغيل المستقبلي للشركة سيضم مجموعة من "عوامل التمكين" (enablers) و"البهجة" (delighters)، والاهتمام بأشياء مثل التحديثات السلسة، والأمان بشكل تلقائي، والأداء المستديم، والاتصال المستمر.

وأشار باركر باستمرار إلى ما وصفه "بنظام تشغيل عصري" (a modern OS)، وذكر بشكل عابر بعض مزاياه مثل التجارب المتصلة بالسحاب، والذكاء الاصطناعي والمنطق المتعدد، وبأنه يتضمن وسائل إدخال مثل القلم والصوت واللمس و"حتى النظرة".

ومما ذكره أيضا من تجارب استخدام نظام التشغيل المستقبلي، خدمات التعرف المعرفي، ومزايا "تتيح للمستخدمين عكس شاشة هاتف أندرويد الخاص بهم على حواسيبهم المكتبية، واستخدام فأرة الحاسوب ولوحة المفاتيح للتفاعل مع تطبيقات الهاتف والمحتوى باستخدام إما اتصال واي-فاي أو "إل تي إي".

على صعيد مشابه، أعلنت الشركة رسميا أنها تختبر إصدارا من ويندوز 10 ليس من المقرر طرحه حتى عام 2020، لكن هل هذا الإصدار هو لسد الفجوة بين التحديث الجديد لويندوز 10 المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول و"نظام التشغيل العصري" الذي أشار إليه باركر.. هذا ما ستكشف عنه الأيام!