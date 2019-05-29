احذر.. هاتفك الآيفون ليس آمنا كما تعتقد

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن عددا من تطبيقات نظام آي أو أس يقوم بجمع البيانات الشخصية دون معرفة المستخدمين.

فبعد ربط جهاز آيفون ببرنامج المراقبة، اكتشف موقع "واشنطن بوست" أن أكثر من 5400 من متتبعات التطبيقات، ترسل البيانات من الهاتف إلى أطراف ثالثة.

والبيانات التي تم جمعها واسعة النطاق، حيث يقوم المتتبعون بتجميع المعلومات الحساسة، مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين "آي بي" والموقع الدقيق للمستخدم، من بين أشياء أخرى.

وتعمل متتبعات التطبيقات في فترة الليل، عندما يكون مالك الجهاز نائما، أو في بعض الأحيان عندما لا يتم استخدام الهاتف الذكي.

وتستفيد هذه المتتبعات من ميزة "تحديث التطبيقات في الخلفية" التي تقدمها "آبل"، حيث تسمح للتطبيقات بنقل البيانات عندما لا تُستخدم بنشاط، وذلك للتأكد من تحديثها عند الرجوع إليها.

ورغم أنها قد تعمل على تحسين تجربة المستخدم، فقد وجدت صحيفة واشنطن بوست أن العملية تنتهي بنقل المعلومات الحساسة إلى شركات التتبع التابعة لجهات خارجية، مثل أمبلتيود وآببوي وديمديكس.

وبلغت البيانات التي تم جمعها ومشاركتها مع هذه الشركات 1.5 غيغابايت في المجموع، والتي يمكن أن تعادل بالنسبة لبعض المستخدمين نصف البيانات الشهرية.

وفي حديثه مع واشنطن بوست، قال باتريك جاكسون كبير مسؤولي التكنولوجيا لشركة الخصوصية ديسكونيكت: "هذه بياناتك. لماذا يجب أن تنتقل من هاتفك؟ لماذا يقوم شخص ما بجمعها دون علمك؟ ماذا سيفعل بها؟"

وأضاف "أعرف قيمة هذه المعلومات بالنسبة للشركات ولا أريد لمعلوماتي أن تقع بيد أشخاص لا يجب أن يروها".