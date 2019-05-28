 كيف تقفل حاسوبك تلقائيا بواسطة هاتفك الذكي؟
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كيف تقفل حاسوبك تلقائيا بواسطة هاتفك الذكي؟

يمكن للمستخدم قفل حواسيب ويندوز10 تلقائيا عندما تكون مقترنة بالهواتف الذكية بواسطة بلوتوث (الألمانية)
يمكن للمستخدم قفل حواسيب ويندوز10 تلقائيا عندما تكون مقترنة بالهواتف الذكية بواسطة بلوتوث (الألمانية)

تتيح تقنية البلوتوث للمستخدم إمكانية اقتران الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية بالحواسيب المزودة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، حتى يتمكن المستخدم من قفل الحواسيب تلقائيا إذا ما ابتعد عنها.

وإذا قام المستخدم بتفعيل وظيفة الأمان هذه، فلن ينسى أبدا قفل حاسوبه، ويتم تفعيل هذه الوظيفة باتباع التالي:

على حاسوبك العامل بنظام ويندوز 10 انقر على زر "ابدأ" ثم إعدادات ثم الحسابات ثم "خيارات تسجيل الدخول".

تحت الخيار "القفل الديناميكي" اختر "السماح لويندوز بقفل جهازك تلقائيا عندما تكون بعيدا".

وبعد تفعيل هذه الوظيفة سيتم قفل الحاسوب تلقائيا بعد مرور دقيقة واحدة تقريبا على قطع الاتصال بين الحاسوب والجهاز الجوال، وذلك عندما تبتعد بجوالك مسافة تزيد على نطاق تغطية البلوتوث.

ويختلف نطاق تغطية البلوتوث باختلاف الجهاز الجوال، ويمكن أن يمتد نطاق تغطية البلوتوث لعشرة أمتار داخل الغرف، التي لا تشتمل على عوائق.

المصدر : الألمانية
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