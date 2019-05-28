بسرعة مضاعفة.. آبل تزود أجهزة ماك بوك برو بمعالجات جديدة

أعلنت شركة آبل عن تحديث أجهزة "ماك بوك برو" وتزويدها بمعالجات جديدة من الجيل الثامن والتاسع، وهو ما يعمل على تحسين الأداء، بالإضافة إلى تطوير لوحة المفاتيح.

وأوضحت الشركة الأميركية أن جهاز ماك بوك برو بحجم شاشة 15 بوصة يأتي مزودا بمعالجات إنتل من الجيل التاسع مع ما يصل إلى ثماني أنوية، ويعمل بسرعة تصل إلى خمسة غيغاهرتز، وبالتالي فإنه يتمتع بضعف قدرة جهاز ماك بوك برو رباعي النوى، وأكبر بنسبة 40% من أجهزة ماك بوك برو المزودة بست أنوية.

وفي أجهزة ماك بوك برو بشاشة 13.3 بوصة المزودة بشريط اللمس قامت الشركة الأميركية بتركيب معالجات رباعية النوى من الجيل الثامن مع سرعة تصل إلى 4.7 غيغاهرتز.

وإلى جانب المعالجات الجديدة قامت شركة آبل في أجهزة ماك بوك برو الجديدة بتركيب بطاقات الرسوميات رادون وشاشات ريتنا، مع دعم نطاق الألوان وايد كلر بي3 P3 Wide Color.

كما تتوافر أقراص الحالة الساكنة بسعة حتى أربعة تيرابايتات حسب الموديل، ويدعم الموديل الصغير ذاكرة الوصول العشوائي حتى سعة 16 غيغابايت، في حين أن الموديل 15 بوصة يمتاز بذاكرة وصول عشوائي حتى 32 غيغابايتا.

ويحتوي الجهاز الجديد على رقاقة الأمان آبل تي2 سيكيورتي، وتكفي شحنة البطارية للعمل بواسطة أجهزة ماك بوك برو لمدة يوم كامل.

وتتيح شريحة تي2 مستوى جديدا من الأمان عبر تأمين بيانات التعريف باللمس وتوفير قاعدة لوحدة التخزين المشفرة الجديدة وإمكانيات الإقلاع الآمن، مما يزيد من حماية البيانات المهمة على الجهاز.

وأكدت الشركة الأميركية مواصلة تطوير آلية بترفلي Butterfly الخاصة بلوحة المفاتيح من خلال استعمال مواد جديدة، في آلية حركة أزرار لوحة المفاتيح، بهدف التقليل من حدوث الأخطاء عند الطباعة بدرجة كبيرة.

وأعلنت شركة آبل أن أجهزة ماك بوك برو 13.3 بوصة الجديدة تتوفر بسعر يبدأ من ألف و799 دولارا، في حين يتوفر الموديل الأكبر 15 بوصة بسعر يبدأ من ألفين و399 دولارا.