كيف تحفظ مكان وقوف سيارتك باستخدام خرائط غوغل؟

هواتف آيفون

يعد حفظ موقع وقوف السيارات أمرا بسيطا جدا في خرائط غوغل على نظام التشغيل أي أو أس.

حدد "حفظ مكان الوقوف" (Save your parking) من القائمة التي تظهر.

اضغط على النقطة الزرقاء على الخريطة، والتي تمثل موقعك الحالي.

إذا كنت ترغب في إرسال مكان وقوف السيارة لشخص آخر، فابحث عن الزر "مشاركة" بشريط "المحفوظات وقوف السيارات" في الجزء السفلي من واجهة الخرائط. (إذا لم تشاهد الشريط، فانقر مرة واحدة بأي مكان على الشاشة لإظهاره).

إذا أردت الوصول إلى مكان وقوف سيارتك ما عليك سوى الضغط على زر "الاتجاهات" في شريط "مواقف السيارات المحفوظة" لجعل الخرائط تدلك خطوة بخطوة على مكان سيارتك.

انقر فوق الزر "مسح" لإزالة الموقع المحفوظ، أو انقر فوق الزر "مشاركة" لإرسال الرابط لشخص آخر.

تعتبر عملية حفظ موقع وقوف السيارات بسيطة في خرائط غوغل على نظام التشغيل "أي أو أس" (خرائط غوغل)

هواتف أندرويد

تشبه عملية حفظ موقع وقوف السيارات في خرائط غوغل على نظام أندرويد نظيرتها على "أي أو أس" ولكن مع بعض الميزات الإضافية المفيدة.

كرر الخطوات من 1 على 3

افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتفك.

اضغط على النقطة الزرقاء على الخريطة، والتي تمثل موقعك الحالي.

حدد "حفظ مكان الوقوف" (Save your parking) من القائمة التي تظهر.

إذا كنت ترغب في إرسال مكان وقوف السيارة إلى شخص آخر، فابحث عن الزر "مشاركة" بالنقر على موقع الاصطفاف (parking location) في الجزء السفلي من واجهة الخرائط. أما إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التفاصيل:

- اضغط على شريط "مكان وقوف السيارات" في الجزء السفلي من واجهة الخرائط.

- انقر فوق سطر "إدخال الملاحظات" لتخزين المعلومات مثل رقم أو حروف في المرآب أو نشاط تجاري قريب في الشارع.

ويمكنك النقر فوق المربع الموجود أسفل "إضافة صور" لالتقاط صورة سريعة ستساعدك في العثور على سيارتك لاحقًا.

- اضغط على "الوقت المتبقي" لتعيين وقت محدد تنتهي فيه مواقف السيارات الخاصة بك، في حال كان الوقوف مقيدا بزمن محدد. سيضع ذلك عدا تنازليا في إشعار الخرائط المستمر على هاتفك (حتى تتمكن فقط من النقر عليه للعثور على سيارتك).

يمكن النقر فوق المربع الموجود أسفل "إضافة صور" لالتقاط صورة سريعة تساعدك في العثور على سيارتك لاحقا (خرائط غوغل)

عندما تريد الوصول لموقف سيارتك:

ابحث عن موقع الاصطفاف بالجزء السفلي من واجهة الخرائط، أو اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وابحث عن إعلام موقف الاصطفاف، اضغط على زر "الاتجاهات" ثم اسحب لأعلى على الشريط في أسفل الشاشة لرؤية الاتجاهات خطوة بخطوة، أو انقر على زر "ابدأ" لبدء تعيين الاتجاهات.

- اضغط على زر "مسح" لإزالة الموقع المحفوظ.

- لاحظ أنه في حالة هواتف أندرويد، ستتلقى إخطارا مستمرا لسيارتك المتوقفة تلقائيا. يمكنك إلغاء الإشعار، أما إذا كنت تفضل عدم تلقي هذه الإشعارات على الإطلاق، فيمكنك تعطيلها تماما.

- انتقل إلى إعدادات الخرائط الخاصة بك (من أيقونة القائمة ذات الثلاثة خطوط اليسرى العليا).

- انقر على "الإخطارات" ثم "الأشخاص والأماكن".

- ابحث عن إدخال "حفظ مواقف السيارات" وقم بتبديلها.

يسمح تطبيق خرائط غوغل لك بحفظ موقع انتظار واحد فقط في المرة الواحدة، لذلك إذا حاولت حفظ موقع ثان أثناء تخزينه بالفعل، فإن هذا الموقع الجديد سيستبدل موقعك الأصلي.