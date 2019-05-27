أمازون تعمل على تطوير سوار يمكنه قراءة المشاعر

تعمل شركة أمازون على تطوير سوار يمكنه التعرف على المشاعر الإنسانية، وسيستخدم لأعراض الصحة والرفاه، وقد صممته في مختبرها الذي تولى تطوير منتجاتها المنزلية، بما فيها مكبرات الصوت الذكية "إيكو" التي تعمل عن طريق الأوامر الصوتية.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ الإخبارية، فإن الجهاز الذي يقوم عملاق البيع بالتجزئة بتطويره سيكون جهازا محمولا ينشط عن طريق الصوت ويمكنه التعرف على المشاعر الإنسانية.

وسيكون هذا الجهاز عبارة عن سوار يعمل مع تطبيق على الهاتف الذكي، يشتمل على ميكروفونات وبرنامج يميز الحالة العاطفية للشخص من خلال صوته، حسب بلومبيرغ.

وتبين الوثائق أن التكنولوجيا يمكن أن تنصح مرتديها بالتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الآخرين، إلا أن السؤال يبقى هل هذا السوار جيد؟

تقول صحيفة ليزيكو الفرنسية التي أوردت الخبر، إن استخدام هذا السوار ينبغي أن يكون أساسا لأغراض الصحة والرفاه، ولكن يمكن أيضا أن يستخدم لتحسين الإعلانات المستهدفة أو التوصيات بمنتجات معينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذا المنتج الجديد يحيي النقاش حول مقدار ونوع البيانات الشخصية التي يتم الوصول إليها من قبل عمالقة التكنولوجيا، خاصة وأن تقارير صحفية كشفت في وقت سابق من هذا العام أن فريقا من أمازون كان قادرا على الاستماع إلى مقاطع صوتية استولى عليها عبر مكبرات الصوت الذكية "إيكو" التي تعمل عن طريق الأوامر الصوتية.

وختمت الصحيفة بأن كل شيء ينبئ بأن المنتج الجديد سيتم تسويقه بعد أن قدمت أمازون بالفعل براءة اختراع تمكّنها من استخدامه.