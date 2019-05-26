شاهد.. "ماجليف" قطار الصين الأسرع من الطائرة

كشفت شركة السكك الحديدية الصينية رولينج ستوك كوربوريشن (سي آر آر سي) يوم الخميس عن نموذج أولي لقطار مغناطيسي عالي السرعة جديد من فئة "ماجليف" يمكنه تقليل أوقات السفر في البلاد بشكل كبير.

وقال دينغ سانسان نائب كبير مهندسي "سي آر سي سي تشينغداو" في مؤتمر صحفي "لقد حقق النموذج الأولي إداء ثابتا، وهو في حالة ممتازة".



وأضاف "نحن نبني مركزا تجريبيا لإنتاج قطارات ماجليف عالية السرعة، ونتوقع تشغيلها في النصف الثاني من العام".

ويطفو قطار ماجليف على وسادة هوائية مغناطيسية بدلا من استخدام العجلات والمسار، مما يقلل الاحتكاك ويسمح له بالوصول إلى سرعات كبيرة بشكل لا يصدق.

وسيتجاوز التصميم الجديد سرعة 430 كيلومترا في الساعة لقطارات ماجليف الحالية في شنغهاي، حيث تصل سرعة القطار الجديد القصوى إلى 600 كيلومتر في الساعة (372 ميلا في الساعة).



واستخدم دينغ رحلة نظرية بين بكين وشانغهاي لإظهار كيف يمكن أن يقلل هذا بشكل كبير أوقات السفر.

ويقول دينغ لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ "تستغرق الرحلة بالطائرة بين بكين وشنغهاي حوالي أربع ساعات ونصف الساعة بما في ذلك وقت التحضير للرحلة، وحوالي خمس ساعات ونصف الساعة بواسطة قطار فائق السرعة، في حين سيستغرق فقط ثلاث ساعات ونصف الساعة بواسطة ماجليف" .