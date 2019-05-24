بعد مشكلة هواوي.. هواتف آيفون تحرج الصينيين

في أعقاب الحملة الأميركية على تجارة التكنولوجيا مع الصين والتي أدت إلى منع هواوي من العمل مع الشركات الأميركية، بدأ مستخدمو آيفون بالصين في التحول إلى أجهزة هواوي.

فوفقًا لتقرير صادر عن موقع سوث شاينا مورننغ بوست South China Morning Post، فإن مستخدمي الهواتف الذكية في الصين يتحولون من استخدام آيفون إلى هواوي لإظهار الدعم للشركة.

ويذكر الموقع تحول أحد المديرين في إحدى أكبر الشركات المصنعة للوحدات الشمسية بالصين من هاتف آيفون7 إلى هواوي بي 30، مستشهداً برغبته في إظهار دعمه لهواوي في المناخ الحالي.

كما تحول مستخدم آخر لديه جهاز آيفون ويعمل بشركة اتصالات مملوكة للدولة إلى شركة هواوي أيضًا، قائلاً إنه من المحرج استخدام آيفون عندما يمتلك جميع المديرين التنفيذيين للشركة بالصين أجهزة هواوي.

وقال أيضا: من المحرج سحب آيفون من جيبك هذه الأيام بينما يستخدم جميع المديرين التنفيذيين للشركة هواتف هواوي.

وذكر التقرير أن هواوي تفوز بعملاء من آبل في الصين، وأن الحظر الأميركي زاد من دعم العملاء لشركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية.

يُذكر أن آبل تخسر مكانتها بالصين لصالح هواوي وسامسونغ، كما أنها خسرت مركزها الثاني عالميا بعد سامسونغ لصالح هواوي، وهو ما يراه بعض المراقبين أحد أسباب الهجوم على الشركة الصينية من قبل الولايات المتحدة.

وظهرت عدة مطالبات شعبية سابقة لحظر هواتف آيفون منذ تفجر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ودعوات لاستبدال هواتف آيفون بهواوي دعما لها.