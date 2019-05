بالصور.. 9 تنبؤات من أفلام الخيال العلمي القديمة التي تحققت بالفعل

فيلم "رحلة إلى القمر" للمخرج الفرنسي جورج ميلييس، الذي صوّره سنة 1902 ومدته 13 دقيقة، يروي قصة باحثيْن يسافران إلى القمر على متن صاروخ. وآنذاك، كان هذا الموضوع مبتكرا والمؤثرات المرئية مثيرة للإعجاب. كما كانت فكرة إطلاق صاروخ نحو القمر فكرة مبتكرة آنذاك. وفي ستينيات القرن الماضي، نفذ باحثون أول رحلة نحو القمر، لتصبح فكرة الفيلم بذلك واقعا ملموسا تمكن الإنسان من تحقيقه.

روبوتات في فيلم "متروبوليس" (Metropolice)





فيلم "متروبوليس" الذي صدر سنة 1927، هو عبارة عن فيلم صامت بالأبيض والأسود قدم الصورة الأولى للروبوتات. ويروي الفيلم قصة مخترع تمكّن من صنع رجل آلي. وفي الوقت الراهن، لا يمكن اعتبار هذه الفكرة مثيرة للإعجاب نظرا لوجود العديد من الروبوتات في العالم التي تتطور بشكل مستمر. وفي سنة 2014 طور عالم ياباني روبوتا قادرا على القيام بالعديد من الوظائف مثل الجري وفتح الأبواب.

سماعات رأس في فيلم "فهرنهايت 451" (451 dergrees Fahrenheit)





فيلم "فهرنهايت 451"، الذي تم تصويره سنة 1966 والمقتبس من الرواية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، تحدث عن سماعات الرأس التي تعتبر حاليا من الأدوات الشائعة بينما كانت أداة غريبة في ذلك الوقت.

وقد وصف الفيلم سماعات الرأس بأنها أجهزة راديو مصغرة تذيع الموسيقى والمحادثات وغيرها من الأصوات. وفي سنة 1966، اخترعت سماعات الرأس، إلا أنها كانت في ذلك الوقت كبيرة للغاية. وفي سنة 2001، ظهرت أولى سماعات رأس التي توضع في الأذنين والتي تحمل توقيع شركة آبل.

سكايب في فيلم "ملحمة الفضاء" (Space Odyssey)





فيلم "2001: ملحمة الفضاء" الذي صدر سنة 1968، تنبأ بالعديد من الأمور على غرار أجهزة الحاسوب اللوحية والسياحة الفضائية، لكن العنصر الأكثر بروزا في هذا الفيلم كان برنامج سكايب. وفي سنة 2001، لم يستخدم أي شخص الدردشة المرئية إلى أن أطلق برنامج سكايب لتتحول بذلك فكرة الفيلم الخيالية إلى واقع.

هواتف ذكية في مسلسل "ستار تريك" (Star Trek)





مسلسل "ستار تريك" عرض لأول مرة على شاشة التلفزيون سنة 1966، ولم يكن هذا المسلسل مجرد إنتاج فني مميز، وإنما قدم العديد من التنبؤات، لعل أبرزها الهاتف المحمول. وفي وقت لاحق، ظهرت الهواتف المحمولة وأصبحت من الأجهزة المستعملة بكثرة.

منزل ذكي في فيلم "بذرة الشيطان" (The Offspring of the demon)





فيلم الرعب والخيال العلمي الذي صدر سنة 1977 "بذرة الشيطان" تنبأ بفكرة المنزل الذكي لأول مرة في تاريخ السينما. وفي هذا الفيلم، طوّر العلماء جهاز حاسوب يتمتع بذكاء عاطفي، ونتيجة لذلك وقع الحاسوب في حب زوجة صانعه، ثم تولى السيطرة التامة على جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل.

وتعتبر هذه الفكرة إلى حد الآن مبتكرة للغاية، إلا أن الإنسان الحديث تمكّن من ابتكار منزل ذكي قادر على التحكم في الإضاءة وأقفال الأبواب ونظام الأمن.

آلات طائرة في فيلم "بليد رانر" (Blade Runner)





فيلم "بليد رانر"، هو أول فيلم خيال علمي يظهر للمشاهدين فكرة السيارات الطائرة. وقد كانت هذه المركبات منذ منتصف القرن العشرين حلما لدى الكثيرين. وفي الوقت الحاضر، لا تزال السيارات الطائرة أو المجنحة غير موجودة، وحسب الخبراء لن تظهر في أي وقت قريب. في المقابل، توجد الآن طائرات من دون طيار، كما يحاول الخبراء الصينيون تطوير سيارات أجرة طائرة بلا طيار.

طائرات بلا طيار عسكرية في فيلم "المفني" (The Terminator)





سلسلة أفلام جيمس كاميرون "ذا تيرميناتور" تمكنت من إثارة اهتمام جيل كامل من المشاهدين. وفي ثمانينيات القرن الماضي، تنبأ كاميرون بظهور طائرات دون طيار قاتلة. وقد أصبحت الطائرات دون طيار أداة عسكرية مستخدمة في العصر الحالي.

وقد ظهرت أول طائرة عسكرية دون طيار قادرة على ضرب أهداف محددة سنة 2001. ومن بين الأمور المثيرة للقلق فيما يتعلق بهذه الأجهزة، هو أنها مدمجة مع أجهزة الاستخبارات.

سيارات ذاتية القيادة في فيلم "تذكر الكل" (Remember All)

فيلم "تذكر الكل" طرح فكرة السيارات ذاتية القيادة. وفي الوقت الراهن، تبدو هذه الفكرة سخيفة نظرا لأن الإنسانية تمكنت فعلا من اختراع مركبات آلية ذاتية القيادة.