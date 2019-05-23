هذه هي شركات التقنية الأوروبية التي ستستفيد من أزمة هواوي

تتنافس شركتا "زد تي إي" وهواوي مع شركتي نوكيا وإريكسون من أجل الهيمنة على تقنية الجيل الخامس على الصعيد العالمي.



في المقابل، في ظل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركتين الصينيتين يلجأ المستثمرون اليوم إلى "التكنولوجيا" الأوروبية.

وقالت الكاتبة كارلا رافين في تقريرها -الذي نشرته صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية- إن الفيتو الأميركي الذي فرض على شركة هواوي الصينية جعل شركات التقنية تواجه أسوأ يوم لها في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين الماضي.



في المقابل، تتمتع منافستا هواوي في المعركة -وهما نوكيا وإريكسون- من أجل الظفر بتقنيات الجيل الخامس بوضع مريح منذ أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة لأول مرة عن نيتها حظر التكنولوجيا الصينية.

وبينت الكاتبة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي قانون الطوارئ الوطني، في مواجهة التهديدات الأمنية المزعومة الصادرة عن الأصول التكنولوجية لشركة هواوي.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة ألفابت الشركة الأم لغوغل قطعت إمداداتها عن هواوي، شأنها في ذلك شأن الشركات المصنعة لشرائح إنتل وكوالكوم.

تراجع الأسهم

وذكرت الكاتبة أنه من بين أكثر المتضررين من هذا القرار الشركات الآسيوية بايدو (-7%)، ومجموعة علي بابا (-5%)، وتينسنت (-4%)، وشياومي (-2%)، كما تأثرت الشركات المصنعة للمعالجات الدقيقة، مثل شركة هندسة الإلكترونيات الدقيقة الأوروبية (-9%) وشركة كوالكوم الأميركية (-5%) وإنتل (-2.64%).



كما انخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 3%، وألفابت بنسبة 2%، وأمازون بنسبة 0.3%.



في المقابل، لم يتأثر منافسو هواوي الذين يسعون للسيطرة على تقنية الجيل الخامس بهذا الحصار.

من جهة أخرى، أكد مدير الإستراتيجية العالمية للأسهم في بنك الاستثمار الأميركي "جيفريز" شون داربي أنه "من خلال إدراج شركة هواوي ضمن قائمتها السوداء وضعت وزارة التجارة الأميركية حدا لتطور تقنية الجيل الخامس بالكامل، ونمو إنترنت الأشياء".



وتابع داربي أن "من شأن هذا الحظر أن يعرقل سلسلة عمليات التوريد في مجال التكنولوجيا على الصعيد العالمي، كما ستكون العواقب وخيمة".