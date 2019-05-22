7 أسئلة ملحة بعد إدراج هواوي في القائمة السوداء

صدم قرار دونالد ترامب الأخير عالم التكنولوجيا في الأسبوع الماضي مع إصداره أمرا تنفيذيا بوضع هواوي في القائمة السوداء، مما يعني منع الشركات الأميركية من التعامل معها بوصفها خطرا على الأمن القومي.



وبعد مضي أيام عدة، باتت آثار هذا القرار واضحة مع امتثال غوغل وإنتل لهذا القرار عن طريق قطع سلاسل الإمدادات ومنع هواوي من استخدام البرمجيات التي يجري تطويرها في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، فإن تطور الأحداث بهذا الشكل قد تكون له تداعيات كبرى وطويلة الأمد على قطاع التكنولوجيا بأكمله، ولا تزال هناك بعض الأسئلة دون إجابات واضحة، وفيما يلي أكثرها إلحاحا:



1ـ ماذا لو كنت تملك هاتف هواوي في الوقت الحالي؟

صرحت شركة غوغل بأن متجر غوغل بلاي للتطبيقات وخدمات غوغل بلاي ستواصل العمل على أجهزة هواوي، ومن شبه المؤكد أن هاتفك لن يصله تحديث نظام أندرويد كيو الجديد أو أي ترقيات أخرى على مستوى النظام الأساسي، حيث سيتطلب ذلك إيقاف خدمات غوغل بشكل كامل.



وفي الوقت ذاته، يجب التريث قبل شراء أي هاتف جديد من إنتاج هواوي حتى تتوافر المزيد من المعلومات بشأن المعضلة الحالية، وفي حال كنت تريد الاستفادة من مزايا كاميرا هاتف بي30 برو على سبيل المثال يمكنك أن تطمئن، لأن مثل هذه الوظائف الأساسية لن تتوقف عن العمل.



2ـ هل من الممكن التوصل إلى حل؟

أفاد الموقع بأن الإجراءات التي اتخذتها شركة غوغل تعتبر نتيجة لأمر تنفيذي صادر عن أقل رؤساء الولايات المتحدة قابلية للتنبؤ بتصرفاته على مدى تاريخ البلاد، مما يجعل كل شيء وارد الحدوث.



يذكر أن رد فعل الصين سيكون حاسما حيال هذا الشأن، ولا سيما أن هواوي أكبر مصنع للهواتف الذكية في البلاد، وعلى الرغم من عدم تأثير قرار ترامب بشكل كبير على السوق الصينية فإن الشركة لا تزال تعتمد على المكونات التي كان الموردون الأميركيون يوفرونها في السابق.



يمكن القول إن هواوي هي العلامة التجارية الاستهلاكية الصينية الأكثر نجاحا خارج البلاد حتى الآن، ناهيك عن كونها ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.



وتمتلك الصين الخيار الحاسم باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركة آبل الأميركية، وهو ما يمثل ورقة مساومة مفيدة في سبيل إعادة الأمور إلى نصابها.