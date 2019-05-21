شاهد كيف دمجت "بوز" سماعاتها بنظارة ذكية

أعلنت شركة "بوز" (Bose) عن إطلاق نظارة شمسية ذكية باسم "فرامز" (Frames) يمكن استعمالها للاستماع للموسيقى أو البودكاست أو إجراء المكالمات الهاتفية أو استعمال تطبيقات المساعد الصوتي لآبل سيري ومساعد غوغل.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه يوجد في الذراع اليمنى للنظارة ميكروفون وزر متعدد الوظائف للتحكم في النظارة الذكية.

ولا تتضمن "فرامز" أي سدادات للأذن، ولكنها تشتمل على سماعات صغيرة في الذراعين، يصدح الصوت منها باتجاه القناة السمعية. وأكدت الشركة أن السماعات الصغيرة متطورة لدرجة أنها لا تسمح للآخرين بمشاركة المستخدم في الاستماع.

وأعلنت شركة "بوز" عن إطلاق طرازين أساسيين بوزن 45غ تقريبا، حيث يأتي طراز "ألتو (Alto) بعدسات مربعة وزوايا مستديرة، في حين يأتي طراز "روندو" (Rondo) الأصغر قليلا بعدسات مستديرة. وتشتمل النظارة الجديدة على مفاصل مصنوعة من الفولاذ ومطلية باللون الذهبي.

وعن طريق ملامسات الشحن يمكن شحن البطارية المدمجة بشكل كامل في غضون ساعتين. وتكفي شحنة البطارية للاستماع للموسيقى بمعدل صوت متوسط لمدة 3 ساعات ونصف تقريبا.

وتتصل النظارة الشمسية بالهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث، كما تتوافق مع منصة "بوز" للواقع المعزز بالصوت، حيث يمكن إصدار معلومات صوتية مرتبطة بالموقع الحالي عبر تطبيق الشركة، وبالتالي تحدد النظارة مكان المستخدم. كما تم دمج النظارة بمستشعر حركة بتسعة محاور، علاوة على أنها تصل إلى بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع بالهاتف الذكي.

وأكدت الشركة أن هذه المنصة مفتوحة للشركات الأخرى التي يمكنها توفير المحتويات وتطبيقات التعلم أو الترفيه، ويتم إظهار عروض الواقع المعزز داخل تطبيق "كونيكت".

ويبلغ سعر نظارة "فرامز" في الأسواق الأميركية 200 دولار .