السائق الصامت.. خدمة جديدة من أوبر لعملائها المميزين

هل جربت الركوب في سيارة أوبر وأزعجك السائق بثرثرته أو محاولته فتح حوار معك في وقت تفضل فيه الهدوء؟ يبدو أن شركة أوبر وجدت الحل بمنح عملائها خيار الركوب في صمت، وذلك من بين مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي خدمة أوبر بلاك.

وتستهدف أوبر بخدمة أوبر بلاك المسافرين الذين يحتاجون إلى الهدوء، أو يكرهون المحادثات القصيرة أو يحتاجون إلى قيلولة، ويمكن تفعيل هذا الخيار عبر تطبيق أوبر باختيار "الوضع الصامت".

بالإضافة إلى الخيار الصامت الذي أعلنته أوبر، سيكون لدى الركاب خيار طلب مساعدة السائق في الأمتعة، واختيار درجة الحرارة داخل السيارة قبل ركوبها.

وسيستمتع ركاب أوبر بلاك أيضا بفترة سماح أطول قبل الركوب تصل إلى 15 دقيقة، مما يمنحهم مزيدا من الوقت للاستعداد قبل الوقوف عند نقطة الالتقاء.

في المقابل، لن يتمكن المسافرون الذين يستخدمون أوبر أكس أو أوبر بوول الأرخص من طلب خدمات إضافية أو اختيار الوضع الصامت.

لكن بعد إعلان أوبر هذه الميزات الجديدة، أعربت منتديات عدة تضم سائقين أو عاملين في أوبر عن قلقها من أن هذه هي مجرد طريقة أخرى لمعاملة السائقين معاملة سيئة من قبل الشركة والركاب على حد سواء.