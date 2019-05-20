مستلهمة نجاح بوكيمون غو.. مايكروسوفت تطرح لعبة ماينكرافت إيرث

تعمل شركة مايكروسوفت على نسخة رئيسية جديدة من لعبة ماينكرافت لنظامي آي أو أس وأندرويد تنقل اللعبة واسعة الشهرة إلى العالم الحقيقي.

فبعد إعلان تشويقي عن اللعبة في وقت سابق هذا الشهر، كشفت الشركة رسميا عن ماينكرافت إيرث التي يتوقع أن تطرح نسخة تجريبية منها للمستخدمين هذا الصيف.

وستجلب لعبة الهواتف الذكية الجديدة تجربة لعب شبيهة بلعبة بوكيمون غو التي تستند إلى تقنية الواقع المعزز، لتتيح للاعبين التعاون مع آخرين في الوقت الفعلي لتغطية "كامل الكوكب بماينكرافت".

وينظر مطور نظارات الواقع المعزز "هولولينس" وجهاز كاينكت في مايكروسزوفت، أليكس كيبمان، إلى ماينكرافت إيرث باعتبارها الجيل التالي من الألعاب.

وقال لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، "إن ماينكرافت كسرت العقدة التي عاشت معنا تماما في مجال الحوسبة منذ البداية: هذه الفكرة عن شخص واحد يحمل جهازا واحدا لإنشاء تجربة واحدة"، وأضاف "مع ماينكرافت إيرث، لم يعد الأمر كذلك، المحتوى موجود في العالم الحقيقي".

يذكر أنه يوجد حاليا 91 مليون لاعب نشط لماينكرافت، لهذا فإن أمام مايكروسوفت احتمالية نجاح كبيرة إذا تمكنت من صنع نسخة ناجحة من اللعبة تستخدم تقنية الواقع المعزز.

وبحسب مدير لعبة ماينكرافت إيرث، تورفي أولافسون، فإن اللعبة الجديدة ستكون "مألوفة جدا" للاعبي ماينكرافت الحاليين، مضيفا أنها تكييف للعبة ماينكرافت وليست ترجمة مباشرة لها، لكنها تتضمن جميع الحيوانات والمخلوقات في ماينكرافت الأصلية.