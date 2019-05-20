إدراج هواوي في القائمة السوداء الأميركية.. ضرر باتجاهات متعددة

وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنيتها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة.

وفي مقال نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، قال الكاتب حسان شودري إن قرار ترامب بوضع هواوي في القائمة السوداء يهدد بعرقلة نشاط هذا العملاق التكنولوجي الصيني، الذي يستعد لاقتناص أكبر فرصة تجارية والمتمثلة بنشر تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

ومن شأن القرار الأميركي أن يؤدي إلى خلق تعقيدات خطيرة وصعوبات في الإدارة اليومية لأعمال هواوي، التي حققت مبيعات فاقت مئة مليار دولار خلال العام الماضي.

وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، لن تكون شركة هواوي قادرة على شراء بعض المعدات الإلكترونية من الشركات الأميركية دون الحصول على موافقة حكومية. وهذا يتضمن الرقائق الإلكترونية المنتجة في مصانع أميركية مثل كوالكوم وإنتل، التي تدخل في تركيبة منتجات هواوي.

ويرى الكاتب أنه أصبح من الواضح الآن أن استهداف إدارة ترامب لشركة هواوي يأتي في إطار حرب تجارية ضد الصين، وأن القرار الأميركي الأخير يمثل خطوة تصعيدية سيكون لها تأثير خطير في نجاح الشركة.

وعلى خلفية هذا القرار، قال المتحدث باسم الشركة الصينية إن "منع هواوي من القيام بأعمالها التجارية في الولايات المتحدة لن يجعل هذه الأخيرة أكثر أمنا أو قوة. وسوف يؤدي فقط لإجبارها على اللجوء إلى بدائل أخرى أقل تطورا وأكثر كلفة". وفي المقابل، يمكن اعتبار أن الأمر نفسه ينطبق على الشركة الصينية.