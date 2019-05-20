سحب "بلاي ستور" قد يكون التالي.. غوغل توقف بعض أعمالها مع هواوي

بدأت شركة هواوي الصينية بتلقي أولى الضربات الناجمة عن القرار الأميركي الأخير بإدراجها في القائمة السوداء، وذلك بعد أن قررت غوغل تعليق أي أعمال مع هواوي ذات علاقة بنقل العتاد أو البرامج التي لا تغطيها تراخيص المصدر المفتوح.

ولن يؤثر هذا في قدرة هواوي على استخدام نظام التشغيل أندرويد في هواتفها لأنه جزء من الترخيص المفتوح المصدر. لكن وكالة رويترز تقول إن هواوي لن تكون قادرة على الوصول إلى تحديثات أندرويد لهواتفها الحالية، وستفقد هواتفها المستقبلية إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات غوغل بلاي ستور وكذلك تطبيقات مثل جيميل، وفقا للوكالة.

وتأتي خطوة غوغل في أعقاب صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإدراج هواوي ضمن القائمة السوداء للمُصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية إلى الولايات المتحدة، باعتبارها "تهديدا للأمن" القومي.

وفي الوقت ذاته، أضافت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي إلى قائمة مكتب الصناعة والكيانات الأمنية التي تتطلب من الشركات الأميركية الحصول على إذن من الحكومة لبيع أو نقل التكنولوجيا إلى هواوي.

وسيكون حظر الوصول إلى منتجات غوغل بمثابة ضربة كبيرة لشركة هواوي التي تجاوزت شركة أبل لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم.

وحققت هواوي ذلك النمو رغم حرمانها بشكل كبير من السوق الأميركية، حيث رفضت شركات الاتصالات هناك بيع هواتف الشركة الصينية، تحت ضغط من الحكومة الأميركية.

وكان آخر هاتف أطلق رسميا في الولايات المتحدة هو "مايت 10 برو" في أوائل 2018، رغم أن الهاتف الأحدث هواوي بي30 برو متاح لدى بعض تجار التجزئة في الولايات المتحدة إذا اشتريت نسخة أميركا اللاتينية من هذا الهاتف.

وفي حين تتمتع هواوي بمبيعات قوية في أجزاء أخرى من العالم، فإنه من المحتمل أن تتأثر مبيعاتها كثيرا إذا لم تتمكن هواتفها من الوصول إلى تحديثات أندرويد المستقبلية، أو إذا لم تتمكن أجهزتها المستقبلية من الوصول إلى متجر التطبيقات الشهير غوغل بلاي.

واستنادا إلى تقرير رويترز، فيبدو أن التفاصيل المحددة بشأن ما الذي سيتأثر بأي تعليق للعمل مع شركة هواوي هو في يد غوغل لتحدده.