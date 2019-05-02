 من شركة مايكرون.. أقراص "إس إس دي" بسعة أكثر من 15 تيرابايتا
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من شركة مايكرون.. أقراص "إس إس دي" بسعة أكثر من 15 تيرابايتا

شركة مايكرون تسعى من خلال أقراص الحالة المصمتة 9300 الجديدة إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين بفضل سعات التخزين الكبيرة (الألمانية)
شركة مايكرون تسعى من خلال أقراص الحالة المصمتة 9300 الجديدة إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين بفضل سعات التخزين الكبيرة (الألمانية)
أعلنت شركة ميكرون عن إطلاق أقراص حالة مصمتة جديدة (NVMe-SSD) بسعة أكثر من 15 تيرابايتا.
 
وأوضحت الشركة الأميركية أن نماذج السلسلة 9300 الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين بفضل سعات التخزين الكبيرة.
 
وتأتي أقراص الحالة المصمتة الجديدة بتصميم "يو.2"، أي أنها عبارة عن وحدات ذاكرة بقطر 2.5 بوصة وبارتفاع 15 ملم، ويتم توصيلها عبر أربعة مسارات "بي سي آي إكسبرس 3.0" (PCIe 3.0) مع استعمال بروتوكول "إن في إم إي" (NVMe).
 
وتروج شركة ميكرون بشكل أساسي لنوعين مختلفين من الذاكرة، حيث تهدف من خلال موديلات "برو" ذات سعة تخزينية تصل إلى 15.3 تيرابايتا إلى تلبية متطلبات الاستخدام المكثف للقراءة، حيث يمكن إعادة كتابة القرص الصلب مرة واحدة في اليوم كحد أقصى، أما النوع "ماكس" بسعة تخزينية تصل إلى 12.8 تيرابايتا فإنه يتيح للمستخدم إمكانية إعادة الكتابة بشكل كامل ثلاث مرات في اليوم.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الحد الأقصى لمعدل الكتابة والقراءة المتسلسلة والحد الأقصى لعمليات القراءة المتزامنة يبلغ 3500 ميغابايت في الثانية، ويتم تخزين البيانات على وحدات الذاكرة من نوع "3دي-تي إل سي-ناند"، كما أن عمرها يصل إلى مليوني ساعة.

ولم تفصح الشركة عن أي بيانات بخصوص موعد طرح أقراص الحالة المصمتة الجديدة في الأسواق أو أسعارها المتوقعة.
المصدر : الألمانية
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