تطبيقات مكافحة الفيروسات لهواتف أندرويد.. ضرورية أم لا؟

تتوفر للهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل أندرويد على تطبيقات لمكافحة الفيروسات، فهل هي ضرورية أم لا؟

قال جورج أوفرمان من مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية إن الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد أكثر عرضة لهجمات القرصنة الإلكترونية مقارنة بالأجهزة المزودة بنظام "آي.أو.أس"، نظرا لأن هذا النظام يعتبر الأكثر شيوعا وانتشارا.

وأوضح أوفرمان أنه "يتم تحديث هواتف آبل بشكل مركزي وبانتظام، أما تحديث هواتف أندرويد فيختلف باختلاف الشركات المنتجة للأجهزة". وبالتالي قد تتيح شركة تحديثات الأمان المهمة في منتجاتها بشكل مبكر عن الشركات الأخرى، علاوة على أنه يتم إمداد أجهزة آبل الجوالة بالتحديثات الجديدة لفترة أطول مقارنة بموديلات أندرويد، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور الثغرات الأمنية.

من جانبه، أشار رونالد إيكنبيرغ من مجلة الحاسوب "سي.تي" الألمانية، أنه يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاستغناء عن تطبيقات مكافحة الفيروسات في كثير من الأحيان، عبر الاقتصار على متجر تطبيقات غوغل بلاي وتثبيت التحديثات بانتظام، ففي هذه الحالة يظل الهاتف مؤمنا بصورة جيدة.

ولدى شركة غوغل برنامج خاص لمكافحة الفيروسات في متجر التطبيقات، ألا وهو برنامج "بلاي بروتيكت" الذي يتحقق من جميع التطبيقات ويعرض التنبيهات، علاوة على أنه يزيل التطبيقات إذا لزم الأمر.

وقد قامت شركة غوغل خلال السنوات الأخيرة بالكثير من أعمال التطوير من أجل تحسين كفاءة عملية التحقق من الفيروسات، ومع ذلك لا يزال النظام غير مثالي، حيث دائما ما تظهر البرمجيات الخبيثة والتطبيقات الضارة بمتجر غوغل بلاي.

تقييمات المستخدمين

وينصح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا بقراءة تقييمات المستخدمين الخاصة بالتطبيقات، والتخلي عن استعمال التطبيقات الجديدة تماما، لأنه -على عكس متجر تطبيقات آبل- يتم اختبار التطبيقات جزئيا فقط بعد نشرها في متجر غوغل بلاي.

ويتمثل الخطر الأكبر في التطبيقات التي يتم تثبيتها على الجهاز عبر متجر غوغل بلاي، فمن الناحية النظرية يمكن للعدد الكبير من التطبيقات أن يسمح بوجود ما يعرف باسم التحميل الجانبي، وهو ما يعتبر بوابة للفيروسات وبرامج التروجان. وينصح إيكنبيرغ بعدم السماح بتثبيت التطبيقات الخارجية، وعادة ما تكون هذه الوظيفة معطلة بهواتف أندرويد آليا.